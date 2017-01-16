Гройсман поручил развивать украиноязычную «Википедию»

Органы исполнительной власти должны принять в 2017 году меры по реализации предложений общественности
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поддержал предложения общественности, направленные на развитие украиноязычного раздела «Википедии», и поручил органам исполнительной власти принять в 2017 году меры по их реализации.
Об этом сообщает Капитал со ссылкой на сайт Кабинета министров.
Среди предложенных общественностью мероприятий:
– внесение изменений в учебные программы по информатике, географии, истории и литературе для учащихся старших классов общеобразовательных учебных заведений по использованию украиноязычного раздела «Википедии»;
– возможность подготовки студентами материалов для «Википедии»;
– содействие проведению украинской части международного конкурса «Вики любит памятники»;
– содействие проведению конкурса по размещению научных работ в украинском разделе «Википедии».
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Теги: Википедия, Гройсман, Кабинет министров, студенты
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