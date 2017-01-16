Гройсман поручил развивать украиноязычную «Википедию»

Органы исполнительной власти должны принять в 2017 году меры по реализации предложений общественности

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поддержал предложения общественности, направленные на развитие украиноязычного раздела «Википедии», и поручил органам исполнительной власти принять в 2017 году меры по их реализации.

Об этом сообщает Капитал со ссылкой на сайт Кабинета министров.

Среди предложенных общественностью мероприятий:

– внесение изменений в учебные программы по информатике, географии, истории и литературе для учащихся старших классов общеобразовательных учебных заведений по использованию украиноязычного раздела «Википедии»;

– возможность подготовки студентами материалов для «Википедии»;

– содействие проведению украинской части международного конкурса «Вики любит памятники»;

– содействие проведению конкурса по размещению научных работ в украинском разделе «Википедии».