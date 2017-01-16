Гордон: В США думают, кого поставить после Порошенко (видео)

От Вакарчука отказались, сейчас рассматривают Наливайченко и Кличко

Американские власти уже обсуждают кандидатуру преемника президента Украины Петра Порошенко. Среди кандидатов – музыкант Святослав Вакарчук, бывший глава СБУ Валентин Наливайченко и мэр Киева Виталий Кличко, заявил журналист Дмитрий Гордон.

В США начались дискуссии по поводу приемлемой для Вашингтона кандидатуры следующего президента Украины. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил журналист, основатель интернет-издания «Гордон» Дмитрий Гордон, ссылаясь на информацию своих источников.

«Из абсолютно компетентных источников мне известно, что в Соединенных Штатах идут переговоры о том, кого поставить после Петра Порошенко. Обсуждается даже кандидатура Святослава Вакарчука, насколько я знаю. Его даже провели через обучение в Йельском университете (в 2015 году лидер группы «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук был участником стипендиальной программы Yale World Fellow 2015. – «Гордон»), его натаскивали, но пока от этой кандидатуры отказались. Сегодня рассматривают Валентина Наливайченко, Виталия Кличко и ряд других кандидатур, которые я бы не хотел называть, потому что это будет засветка, которая никому сегодня не нужна», – сказал Гордон.

По информации Дмитрия Гордона, американские власти недовольны тем, как проходят реформы в Украине.

«Американцы недовольны тем, как проходят реформы, вернее, как не проходят реформы в Украине. Они недовольны тремя годами пробуксовки. Они недовольны тем, что огромный кредит доверия всего мира, который был выдан Украине, абсолютно не сработал. Тем, что здесь продолжается коррупция, то есть под громкие заявления о е-декларировании коррупция растет. Коррупция времен Януковича кажется детским садом по сравнению с послемайданной коррупцией в Украине», – заявил он.

Видео: 112 Украина / YouTube