Порошенко обнародовал планы на год

Президент Украины намерен бороться с коррупцией и усиливать обороноспособность страны

Президент Украины Петр Порошенко на встрече с послами иностранных государств назвал главные ориентиры Украины в 2017 году, сообщает Корреспондент.net.

«Наш ориентир 2017 – борьба с коррупцией, честный суд, экономическое оживление, инвестиции, энергетическая безопасность, усиление обороноспособности», – сказал он.

Сегодня на совместной пресс-конференции с вице-президентом США Джо Байденом в Киеве Порошенко выразил надежду на сотрудничество Украины и Дональда Трампа, избранного американского президента.

Фото: официальный сайт президента Украины