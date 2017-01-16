Порошенко обнародовал планы на год

Президент Украины намерен бороться с коррупцией и усиливать обороноспособность страны
Президент Украины Петр Порошенко на встрече с послами иностранных государств назвал главные ориентиры Украины в 2017 году, сообщает Корреспондент.net.
«Наш ориентир 2017 – борьба с коррупцией, честный суд, экономическое оживление, инвестиции, энергетическая безопасность, усиление обороноспособности», – сказал он.
Сегодня на совместной пресс-конференции с вице-президентом США Джо Байденом в Киеве Порошенко выразил надежду на сотрудничество Украины и Дональда Трампа, избранного американского президента.
Фото: официальный сайт президента Украины
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Последние новости
|
21:52
|
21:45
|
21:33
|
21:10
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0