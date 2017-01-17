Порошенко уверен, что бороться с Россией ему поможет Китай

Китай поможет Украине в борьбе с российской агрессией, заявил на встрече с китайским лидером Си Цзиньпином в Давосе президент Украины Петр Порошенко, передает пресс-служба главы госураства.

«Глава Украинского государства выразил надежду, что Китай будет способствовать мирному урегулированию ситуации на Донбассе и прекращению российской агрессии против Украины и восстановлению территориальной целостности Украины, включительно с Крымом», - говорится в сообщении.

В свою очередь Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, и выбор украинского народа.

На встрече лидеры двух стран договорились о продолжении сотрудничества ради поддержания мира и стабильности как на региональном, так и на глобальном уровнях, в том числе в рамках Совета безопасности ООН.

Также отмечается. Что по итогу встречи стороны договорились обменяться визитами. Сроки будут согласованы по дипломатическим каналам.