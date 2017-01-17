Депутаты провалили голосование по бюджету Рады на 2017 год

Верховная Рада не смогла найти голоса для принятия проекта постановления о финансовом обеспечении деятельности Верховной Рады Украины.

Самым «горячим» оказался вопрос относительно повышения зарплат народным депутатам, но и без соответствующих статей депутаты не приняли документ.

В отклоненном проекте постановления предлагалось на зарплаты депутатам с премиями в смете ВРУ выделить 384 млн. 294 тыс. грн, а аппарата - 364 млн 892 тыс грн. На командировки нардепов было заложено 13 млн 918 тыс грн.

Общая сума составляла 1 млрд 128 млн 399 тыс грн.

В приложении к постановлению, в 2017 году в расчете на одного нардепа рассчитаны затраты на жилье, проезд на территории Украины, телефонные разговоры и канцелярские принадлежности.

На жилье депутату выделили почти 168 тыс. грн, следующая по величине сумма составляла расходы на проезд по территории страны и согласно смете, на одного депутата выделено более 2 тыс. грн в месяц и 28,5 тыс. грн на год.

Разговоры по телефону могли бы стоить налогоплательщикам 4 890 грн, командировки в избирательные округа в 2017 году - 4 тыс. грн, содержание помещения в избирательных округах - 2 тыс. грн на год.

Как сообщали «Комментарии», Верховная Рада планирует принять собственную смету на 2017 год, если политики ее не утвердят, то в парламенте исчезнут законные основания для выплаты зарплат