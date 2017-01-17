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Власть

Байден защищает Burisma Злочевского и передает связи приемнику

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Байден посещал Украину в личных целях

Вчерашний «прощальный» визит еще действующего вице-президента США Джо Байдена в Украину засвидетельствовал, что Штаты и крупный бизнес видят своим энергетическим партнером в Украине крупнейшую частную газодобывающую компанию Украины Burisma Николая Злочевского.

На встрече с президентом Петром Порошенко Джо Байден сообщил о том, что ключевым вопросом для Украины на сегодняшний день является избавиться от зависимости от российского газа.

Стоит отметить, что сын американского вице-премьера Хантер Байден с 2014 года входит в совет Burisma Group.

Эксперты считают, что одной из целью визита Байдена в Украину стало - очертить дальнейшие перспективы бизнеса своего сына в стране и наладить связи между Украиной и администрацией Трампа.

Байден ранее был лично заинтересован в том, чтобы дела против Burisma Group были закрыты.

Отметим, что точная дата приезда Байдена была согласована только после того, как ГПУ официально заявила о закрытии всех дел по Burisma Group и Николаю Злочевскому, и признания вердиктов Британского суда.

Напомним, ранее «Комментарии» писали о том, что Burisma в официальном релизе подтвердила, что все дела закрыты после уплаты в бюджет до начисленных налоговых платежей. За последние два года компания уплатила в госказну почти 6 млрд грн.

Американская сторона считала не неприемлемым затягивание дел по Burisma и Злочевскому в Украине, после многочисленных решений международных судов и не исключено, что ускорению принятия решению по делам компании способствовало то, что американским адвокатом собственника Burisma и Злочевского был бывший заместитель генерального прокурора США Джон Буретта.

Источник в Администрации президента сообщил о том, что для Америки и администрации Обамы Украина является ключевым звеном в системе безопасности Европы. Он отметил, что по этой причине США дали четко понять, что будут сотрудничать только с теми компаниями, которые имеют хорошую репутацию и ведут прозрачный и честный бизнес.

Также источник подчеркнул, что в отличии от других участников энергорынка Burisma и Злочевский доказали в международных судах свою невиновность и открытость перед бюджетом Украины.

«Не случайно в Burisma работает сын Джо Байдена – Хантер», – сказал он.

Для еще действующего вице-президента США важность присутствия своих компаний в нашей стране обусловлена тем, что энергетические компании США оказывают существенное влияние на внешнюю политику Америки путем лоббирования своих интересов в Конгрессе и занимают лидирующие места среди других отраслей, по лоббированию своих интересов в Конгресс.

Именно по этой причине визит Байдена является преемственностью от Администрации Обамы к Администрации Трампа и шанс назначения на постгоссекретаря представителя нефтегазового сегмента экс-главы компании ExxonMobilРекса Тиллерсона.

Как сообщали ранее «Комментарии», в бюджеты всех уровней за последние два года компании Burisma Group уплатили более 5 миллиардов гривен налоговых обязательств, кроме того после проведения проверок было еще уплачено в бюджет 180 миллионов гривен. Все  процессуальные и судебные действия  в Украине в отношении Группы Николая Злочевского и операционных компаний, входящих в Burisma Group после уплаты налогов были закрыты.

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Источник: «bigmir.net»,

Теги: , burisma, Байден, бизнес, Злочевский, США, burisma, бурисма

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