ГПУ обнародовала документы ООН о госизмене Януковича

ООН предоставила Генеральной прокуратуре Украины официальную фотокопию заявления бывшего президента Виктора Януковича

В документах от 1 марта 2014 года указано, что бывший президент просил ввести войска Российской Федерации в Украину, сообщил Генпрокурор Юрий Луценко.

«Главная военная прокуратура получила от Постоянного представительства Украины официальное письмо секретариата ООН с предоставлением украинской стороне заверенной официальной печатью ООН фотокопии заявления Януковича от 01.03.2014 с просьбой ввести войска Российской Федерации в Украину и все официальные материалы, которые были добавлены от РФ к заявлению представителя РФ в ООН Чуркина «, - написал на своей странице в Facebook Юрий Луценко.

Он также отметил, что полученные следствием материалы признаны ООН официальными документами, которые предоставила РФ».

Кроме того, он подчеркнул, что у него есть разрешения на обнародование данных досудебного следствия от старшего прокурора в производстве о госизмене Януковича.