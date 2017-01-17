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Власть

ГПУ обнародовала документы ООН о госизмене Януковича

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Луценко обнародовал документы ООН

ООН предоставила Генеральной прокуратуре Украины официальную фотокопию заявления бывшего президента Виктора Януковича

 В документах от 1 марта 2014 года указано, что бывший президент просил ввести войска Российской Федерации в Украину, сообщил Генпрокурор Юрий Луценко.

 

«Главная военная прокуратура получила от Постоянного представительства Украины официальное письмо секретариата ООН с предоставлением украинской стороне заверенной официальной печатью ООН фотокопии заявления Януковича от 01.03.2014 с просьбой ввести войска Российской Федерации в Украину и все официальные материалы, которые были добавлены от РФ к заявлению представителя РФ в ООН Чуркина «, - написал на своей странице в Facebook Юрий Луценко. 

Он также отметил, что полученные следствием материалы признаны ООН официальными документами, которые предоставила РФ».

Кроме того, он подчеркнул, что у него есть разрешения на обнародование данных досудебного следствия от старшего прокурора в производстве о госизмене Януковича.

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Теги: госизмена, ГПУ, Луценко, суд, Янукович

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