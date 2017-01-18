Полномочия проигравшего выборы президента Гамбии продлили

Совет стран Африканского союза заявил, что с 19 января организация перестанет расценивать проигравшего выборы Джамме как легитимного главу Гамбии

Сегодня Национальная ассамблея Гамбии продлила полномочия проигравшего выборы президента Яхья Джамме на три месяца. 19 января он должен был передать власть избранному главе государства Адаме Барроу 19 января. Об этом пишет РИА «Новости».

В конце декабря действующий президент страны заявил, что не признает результаты выборов президента, которые прошли 1 декабря и подал иск в суд. А за сутки до истечения его полномочий Джамме объявил в стране чрезвычайное положение.

Решение Национальной ассамблеи Гамбии о продлении полномочий действующего президента объявили по национальному телевидению.

Совет стран Африканского союза 13 января заявил, что организация перестанет расценивать проигравшего выборы Джамме как легитимного главу Гамбии с 19 января. Известно, что Нигерия и другие страны Западной Африки готовят объединенную группировку, которая может войти в Гамбию, если Джамме не уйдет с поста.

Ранее «Комментарии" писали о том, что в Гамбии сына избранного президента собака искусала насмерть.