Евросоюз выдвинул Киеву новое требование

ЕС призвал Верховную Раду поддержать на пленарном заседании, которое состоится сегодня, рассмотрение законопроектов, касающихся вопросов децентрализации.

«Представительство ЕС в Украине призывает депутатов Верховной Рады принять эти законопроекты без дальнейших поправок, поскольку промедление может затормозить процесс осуществления реформ. Важно, чтобы реформы в этой ключевой сфере продолжались и успешно завершились, без противоречий и задержек», - говорится в сообщении посольства, сообщает пресс-служба.

Речь идет о трех законопроектах, касающихся вопросов децентрализации: №4772 «О внесении изменений к законодательные акты (о добровольном присоединении территориальных громад)», №2489 «О службе в органах местного самоуправления», №5520 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно особенностей добровольного объединения территориальных общин, расположенных на территориях сопредельных районов)».

Принятие этих законов станет дополнительным стимулом для иностранных доноров - в их числе и ЕС – в дальнейшем поддерживать реформу децентрализации, предоставлять необходимые средства и делиться опытом.