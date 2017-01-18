Киевских таможенников поймали на злоупотреблениях и махинациях (видео)

Журналисты провели расследование, согласно которому была выявлена коррупционная составляющая в действиях столичных таможенников

На основании имеющихся документов у журналистов «Главкома», оказалось, что компания-импортер «София Пром Тех» на одном только таможенном посту «Столичный» нанесла ущерб бюджету страны в размере более $300 тыс.

Как стало известно, фирма была создана в 2016 году и по итогу ее деятельности уже возбуждено шесть уголовных производств

«София Пром Тех», которая работает с сомнительными китайскими компаниями зарабатывает на занижении веса груза. Согласно таможенной декларации, контейнер с женской обувью был отправлен из Одесского порта с заявленным весу брутто 12336 кг, а прибыл с весом 8385 кг. т.е представители таможни в пути поменяли фактурную стоимость товара, подкладывая дополнительный инвойс.

Также была раскрыта еще одна коррупционная схема, согласно которой при оформлении товара в декларации указывались мужские кроссовки, а на внутренней таможне они уже заезжали, как женские туфли или же кроссовки для подростков.

Журналисты уверены, что таможенники не могут увидеть такие махинации потому, что отлично налажена работа преступной схемы.

В связи с выявленными фактами злоупотребления на Киевской таможне, в Государственную фискальную службу и Национальное антикоррупционное бюро были направлены информационные запросы.

Ранее сообщалось о том, что в ГФС был направлен запрос по признакам коррупции на таможенном посту «Столичный». Тогда была разоблачена схема деятельности фирмы «Триумф-СВ», которая была зарегистрированном в Киеве на массиве Виноградарь и в которой работал только один человек, а уставный фонд фирмы составлял всего 100 гривен.

Через эту контору происходило оформление значительной части грузов на посту «Столичный». Так, до августа 2015 года, когда Тупальский начал здесь работать, через «Триумф-СВ» на «Столичном» было оформлено лишь 86 деклараций, а с августа 2015 по январь 2016 - уже 269.