Стало известно, сколько украинцев после Евромайдана покинули страну

В период с 2014 по 2016 года гражданство России получили почти 170 тысяч украинцев, сообщила первый вице-спикер парламента представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко ссылаясь на данные Министерства иностранных дел Российской Федерации.

По ее словам, по информации МИД РФ с 2014 оп 2016 гражданство РФ приобрело почти 170 000 граждан Украины, в 2014 – 24 141 человек, в 2015-67 400, за 9 месяцев 2016 – 75497», - сообщила Геращенко на своей странице в Facebook.

Он отметила, что нет информации, сколько из этих граждан выехали из оккупированного Донбасса.

Геращенко заявила, что теперь Украина будет требовать от РФ информацию о том, «какое количество новых граждан России являются крымчанами, сколько пенсионеров.