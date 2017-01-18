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Власть

Гройсман в очередной раз пригрозил работодателям штрафами

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Премьер требует, чтобы каждый украинский гражданин получал не меньше 3200 грн. заработной платы

Контролировать повышение зарплат в каждой области Украины будут межведомственные рабочие группы

Украинским работодателям, которые будут платить сотрудникам своих предприятий менее 3200 гривен, грозят штрафы от 32 тысяч до 320 тысяч гривен. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

«Закон очень четко предусмотрел две вещи. Первое – каждый работающий должен получить начисления заработной платы на уровне не менее 3200 гривен. Второе – ответственность. Эта ответственность предусматривает следующее: если работодатель не начисляет 3200 гривен, он будет оштрафован. Эти штрафные санкции – от 32 тысяч до 320 тысяч гривен. Там серьезные штрафные санкции как наказание для того, кто не платит», – цитирует Гройсмана пресс-служба правительства.

Премьер также отметил, что всегда будет защищать и поддерживать белый бизнес, который честно платит заработную плату.

«Для меня не нужны штрафные санкции – для меня нужно, чтобы каждый украинский гражданин получал не меньше 3200 гривен заработной платы», – сказал Гройсман.

Контролировать повышение зарплат в каждой области Украины будут межведомственные рабочие группы.

Как ранее писали «Комментарии», с 1 января 2017 года минимальная зарплата в Украине была повышена вдвое. Из-за этого повышения также изменились суммы налогов, привязанные к показателю минимальной зарплаты.

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Теги: бизнес, Гройсман, зарплата, работодатели, штраф

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