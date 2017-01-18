МИР

УКРАИНА

false
КАТЕГОРИИ
РЕГИОНЫ
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
СТАТЬИ
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Власть

НАТО помогает Украине реформировать армию (фото)

0

ВСУ переходит на стандарты НАТО, которые адаптированы с учетом приобретенного украинскими военными боевого опыта

37 советников из 12 стран – членов НАТО начали работу в оборонном ведомстве

Советники из стран – членов Североатлантического альянса оказывают квалифицированную экспертно-совещательную помощь в различных сферах деятельности Вооруженных сил, осуществляющих подготовку личного состава по методикам и стандартам стран – членов НАТО. Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

«Мы начали огромную работу по реформированию оборонного ведомства. Работа по созданию стратегических документов сверхважная и оказалась сверхсложной. Но еще сложнее – реализовать запланированные реформы, воплотить то, что написано на бумаге, у жизни. И в этом мы рассчитываем на помощь иностранных советников. Убежден, что вместе нам все удастся», – отметил министр обороны Украины Степан Полторак.

Он отметил, что в настоящее время в Министерстве обороны и Вооруженных силах Украины по отдельным функциональным направлениям действуют 32 советника из 12 стран-членов НАТО, а также пять стратегических советников высокого уровня от США, Великобритании, Канады, Литовской Республики и ФРГ.

 

18 января министр обороны Украины Степан Полторак провел встречу с послом США Мари Йованович и иностранными советниками

Они оказывают квалифицированную экспертно-совещательную помощь в различных сферах деятельности Вооруженных сил, осуществляющих подготовку личного состава по методикам и стандартам стран – членов НАТО.

Посол США Йованович представила советников от Соединенных Штатов Америки, которые начали работу в оборонном ведомстве. «Я очень горжусь тем, что нам удалось собрать такую опытную команду. Их общий опыт работы – более 130 лет», – отметила она.

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: ВСУ, НАТО, советники, США, Полторак, Йованович

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> Резервистов вызывают на 30-дневные сборы

Резервистов вызывают на 30-дневные сборы

"> Генштаб ВСУ прояснил ситуацию с призывом офицеров запаса

Генштаб ВСУ прояснил ситуацию с призывом офицеров запаса

"> К 2020 году Украина перейдет на контрактную армию

К 2020 году Украина перейдет на контрактную армию

"> Небоевые потери ВСУ превысили боевые

Небоевые потери ВСУ превысили боевые

Загрузка...
Росія подала апеляцію на рішення по скіфському золоту, яке хотіли повернути Україні
534243Суд в Амстердамі поки не передаватиме Україні скіфське золото з кримських музеїв. Рішення пов’язане в апеляцією, яку представник музеїв Криму Анастасія Сивицька,
Комуністична партія Росії не висуватиме кандидатуру Зюганова на наступних президентських виборах
0f379d_ziuganov-flag-311 березня 2018 року в Росії плануються вибори президента країни. КПРФ не буде висували на цю посаду свого кандидата Геннадія Зюганова, який,

Последние новости

23:11

В Италии мигрантов заставят работать

22:12

ЦРУ рассекретило советские анекдоты

22:09

Лобода на новогодние и рождественские праздники пела для российского бомонда

22:00

Выбран самый популярный пароль в мире

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Харьков

"У тебя сережка расстегнута, давай помогу". Харьковчанка грабила девочек

"У тебя сережка расстегнута, давай помогу". Харьковчанка грабила девочек »

Донбасс

Специалисты дали советы, как безопасно купаться на Крещение

Специалисты дали советы, как безопасно купаться на Крещение »

Запорожье

Какие задачи поставил новый начальник запорожской полиции (ФОТО)

Какие задачи поставил новый начальник запорожской полиции (ФОТО) »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.