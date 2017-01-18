НАТО помогает Украине реформировать армию (фото)

37 советников из 12 стран – членов НАТО начали работу в оборонном ведомстве

Советники из стран – членов Североатлантического альянса оказывают квалифицированную экспертно-совещательную помощь в различных сферах деятельности Вооруженных сил, осуществляющих подготовку личного состава по методикам и стандартам стран – членов НАТО. Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

«Мы начали огромную работу по реформированию оборонного ведомства. Работа по созданию стратегических документов сверхважная и оказалась сверхсложной. Но еще сложнее – реализовать запланированные реформы, воплотить то, что написано на бумаге, у жизни. И в этом мы рассчитываем на помощь иностранных советников. Убежден, что вместе нам все удастся», – отметил министр обороны Украины Степан Полторак.

Он отметил, что в настоящее время в Министерстве обороны и Вооруженных силах Украины по отдельным функциональным направлениям действуют 32 советника из 12 стран-членов НАТО, а также пять стратегических советников высокого уровня от США, Великобритании, Канады, Литовской Республики и ФРГ.

18 января министр обороны Украины Степан Полторак провел встречу с послом США Мари Йованович и иностранными советниками

Они оказывают квалифицированную экспертно-совещательную помощь в различных сферах деятельности Вооруженных сил, осуществляющих подготовку личного состава по методикам и стандартам стран – членов НАТО.

Посол США Йованович представила советников от Соединенных Штатов Америки, которые начали работу в оборонном ведомстве. «Я очень горжусь тем, что нам удалось собрать такую опытную команду. Их общий опыт работы – более 130 лет», – отметила она.