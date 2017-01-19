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Власть

Киев обвинил Россию в кибервойне против всего мира

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Порошенко считает, что Россия проводи кибервойны

Россия ведет глобальную кибер-войну против всего мира, заявил президент Украины Петр Порошенко

«Идет глобальная кибервойна России против всего мира, тому имеется много свидетельств. Это глобальная угроза, и миру надо сообща бороться с этой угрозой», - сказал Порошенко.

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Источник: «Reuters»,

Теги: кибер-атака, Порошенко, Россия

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