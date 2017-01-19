После Евромайдана украинцам подарили более 2 тысяч стволов

В Украине после Майдана МВД, СБУ и Администрация президента огнестрельным оружием наградили 2367 человек

В ведомствах отказались указать, кому именно и сколько единиц в одни руки подарили чиновники и президент.

В СБУ сообщили, что с 2014 года было выдано 724 единицы огнестрельного оружия сотрудникам СБУ и 290 единиц – другим лицам. Министерство обороны Украины также количество награжденных засекретило, ссылаясь на закон «о доступе к публичной информации.

В АП сообщили, что Порошенко в течение своей каденции наградил знаком отличия «именное огнестрельное оружие» 15 человек, уточнив, что за период с 1 января 1995 года по 31 декабря 2013 предыдущими президентами оружием было отмечено вплоть 126 человек.

АП для награждения использует оружие отечественного производства – пистолет марки «Форт» (к-9 мм), производителем и поставщиком которой является казенное научно-производственное объединение «Форт».

Стоимость одного пистолета «Форт» с футляром составляет 6000 гривен», - пишет издание.

По информации всех ведомств, оружием награждают исключительно за личные заслуги человека перед родиной, за добросовестную службу, особые заслуги в борьбе с преступностью, защите конституционных прав и свобод человека, за заслуги в обеспечении обороноспособности Украины.