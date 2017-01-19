Из-за политических игрищ Порошенко страдают тысячи жителей Львова - Гриценко

Ситуация со львовским мусором вышла за пределы проблемы одного города и ее решение напрямую зависит от президента Украины Петра Порошенко

Об этом этом написал в своем блоге на «Украинской правде» лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко.

Гриценко отметил, что несмотря на то, что с Андреем Садовым они представляют различные политические партии, и по сути являются конкурентами, сложившаяся ситуация во Львове не могла его оставить равнодушным.

«Президент (и его правительство) в угаре политических игрищ нацелены на уничтожение мэра Львова Садового его рейтинга и фракции «Самопомич», это уже явно переходит красную черту – не только ответственности, но и человеческой морали. Из-за мстительного президента и его ежедневной бездеятельности на протяжении восьми месяцев страдают сотни тысяч львовян», - сказал бывший министр обороны.

Гриценко отметил, в тот момент, когда надвинулась реальная опасность экологической катастрофы, мэр Львова неоднократно обращается за помощью к Порошенко, правительству, но вместо помощи, даже не Садовому, а жителям Львова, высшие эталоны власти почему-то проявляют полное равнодушие и безответственность.

«Наконец, ты гарант, должен защищать людей и их права – разве твои собственные политические игрища и избирательные расклады/наперстки важнее человеческого горя?!», - написал он.

Лидера партии «Гражданская позиция» подчеркнул, что мэру приходится обращаться за помощью к зарубежным чиновникам, потому, что не может получить ее от руководства Украины.

По его словам, ситуация, когда мэр города вынужден просить помощь у иностранных послов, иностранных городов-побратимов.

«Стыдно за такого президента и за такое государство, в котором человек, его права и интересы для высших должностных лиц – не на первом, а на десятом месте», - сказал он.

Накануне «Комментарии» писали о том, что мэр города Львова Андрей Садовый заявил, что город стоит на пороге экологической катастрофы, которая будет иметь последствия для всей Восточной Европы и если будет потепление, то могут быть катастрофические последствия.

Отметим, что львовский мусор продолжает загрязнять Украину. Четыре фуры сбросили отходы в Сумской области и попытались скрыться с места преступления, водителя одной из них полиции удалось задержать в Полтаве.

Как сообщали «Комментарии», 30 мая 2016 года на полигоне произошла трагедия: после пожара произошел обвал, погибло трое спасателей. С тех пор мусор из Львова «путешествует» по всей стране, местные жители перекрывают дороги автомобилям, чтобы не пустить отходы.

Позже стало известно о том, что Садовый договорился с городским головой Киева Виталием Кличко о вывозе в столицу более трети твердых бытовых отходов. Львовский мусор сжигали в столице до конца лета на заводе «Энергия».

26 сентября жители сел Грибовичи, Малехов и городка Дубляны, граничащих с Грибовичской мусорной свалкой, перекрыли движение на трассе, требуя прекратить работу свалки.