Украина приостановила строительство «Стены» с Россией

Из-за нехватки средств в регионе приостановлена реализация проекта «Стена» - возведение забора на границе с Россией

Об этом заявила губернатор Харьковской области Юлия Светличная

Он отметила, что в настоящее время денег хватает только на то, чтобы поддерживать в надлежащем состоянии уже возведенные фортификационные сооружения.

«Закупается, насколько мне известно, отдельная техника, передается нашими международными партнерами. Что касается дальнейшей работы этого проекта, то пока что продолжаться он не будет. Нет финансирования этого проекта», - добавила она.

Как сообщали «Комментарии», военная прокуратура подозревает пограничников, ГП «Черниговский облавтодор» и ООО «Укрспецстрой» в нанесении ущерба государству при строительстве укреплений на границе с Россией на сумму 1,56 млн. грн.

Напомним, в сентябре 2014 года тогдашний премьер-министр Арсений Яценюк презентовал проект укрепления границы Украины с Россией под названием «Стена». Сразу же на эти работы правительство выделило 335 млн. грн. Позже проект был переименован в «Европейский вал», а его прогнозная смета выросла до 4 млрд. грн. Этого августа стало известно, что Национальное бюро расследований Украины работает над уголовным производством в отношении хищений средств на строительстве «Стены».