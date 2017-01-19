Янукович готов дать показания по Skype

Экс-президент Виктор Янукович готов давать показания в режиме видеоконференции в деле о государственной измене

«Да, конечно, готов. Но Генеральная прокуратура почему-то отказывается от этого, наверное, боятся услышать правду», - сказал он.

Янукович отметил, что его отказываются допросить несмотря на то, что он неоднократно заявлял, что готов рассказать о всех обстоятельствах тех трагических дней февраля-марта 2014 года, сообщил им место своего проживания и настойчиво приглашал их приехать ко мне в Ростов.

Также он подчеркнул, что готов передать украинским правоохранительным органам ряд каких-то новых документов с доказательствами против украинских властей, но заявил, что его ключевые свидетели «волнуются о своей безопасности и не готовы дать показания украинскому следствию».

Напомним, в расстреле «Небесной сотни» и правоохранителей на Майдане Янукович обвиняет высшие должностные лица украинской власти: «Турчинова, Парубия, Пашинского и их подельников».

Как сообщали «Комментарии», 19 января бывший президент Виктор Янукович решил уточнить у ГПУ, кем являлся Турчинов на момент его якобы президентства.

Ранее сообщалось о том, что Печерский районный суд города Киева вынес постановление о задержании бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Напомним, Российская Федерация продлила экс-президенту Украины Виктору Януковичу временное убежище на своей территории. Согласно документам, убежище продлили до 26 октября 2017 года.

Также сообщалось, что 5 декабря Виктора Януковича планировали допросить в качестве подозреваемого по делу о государственной измене. Вместо него на допрос в следственный отдел Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины пришел его адвокат.

29 ноября Главный военный прокурор и зам Генпрокурора Анатолий Матиос заявил, что уголовные дела против экс-президента Украины Виктора Януковича могут быть закрыты.

Как сообщали «Комментарии», 28 ноября генпрокурор Юрий Луценко зачитал Виктору Януковичу обвинение в государственной измене. Сам Виктор Янукович признал, что 30 ноября 2013 года «Беркут» превысил полномочия на Майдане. Кроме того, Янукович заявил, что к вооруженному противостоянию на Майдане призывал Юрий Луценко.

Кроме того, беглый президент опроверг многочисленные телефонные разговоры с бывшим главой Администрации президента Виктором Медведчуком во время Майдана.

Также он рассказал, почему не остановил убийства на Майдане и сообщил, что тогдашний спикер Верховной Рады Александр Турчинов пытался остановить вертолет, в котором экс-президент бежал из Украины. В перерыве судебного заседания прокурор Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) Алексей Донский заявил, что Виктор Янукович откровенно лжет на допросе по убийствам на Майдане.

В ходе допроса, в котором он проходил по делу о расстреле Майдана, как свидетель, Янукович сообщил следствию, что не помнит разговаривал ли он 20 февраля с министром МВД Виталием Захарченко, а вот с Владимиром Путиным разговор в этот день был. Всех подробностей разговора экс-президент на помнит, но скорее всего речь шла о представителе России Лукине, который присутствовал на встрече Януковича с министрами иностранных дел Польши, Германии и Франции.

Также экс-президент объяснил, что уехал в Крым, потому что в стране произошел госпереворот и его отстранили от власти. В ночь на 22 февраля Янукович покинул Межигорье. Сначала он уехал в Харьков, затем в Донецк. В тот момент, когда Верховная Рада принимала постановление о самоустранении президента страны, Янукович находился в резиденции Ахметова.

23 февраля беглый президент был уже в Крыму, а 24 февраля - выехал в Россию. Но при этом на вопрос о том до какой даты Янукович себя считал президентом, он ответил, что до сих пор несет на себе эту ответственность.

Виктор Янукович также заявил, что хотел бы встретиться с мэром Киева Виталием Кличко, экс-премьер-министром Арсением Яценюком и главой ВО «Свобода» Олегом Тягнибоком.Также он добавил, что ни с кем не обсуждал расстрел Майдана, несмотря на многочисленные телефонные разговоры.

Во время судебного заседания стало известно, что экс-премьер-министр Украины Николай Азаров 18 февраля 2014 года летал в Санкт-Петербург (Россия), где встречался с президентом России Владимиром Путиным.

Кроме того, Янукович извинился перед родными Небесной сотни и признал, что «отморозился».