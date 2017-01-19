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Власть

Депутаты решили, что работать на Крещение грешно

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В зале сегодня было 169 депутатов из 226 необходимых

Вечернее заседание Верховной Рады не состоялось из-за неявки парламентариев

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий закрыл вечернее заседание парламента спустя пять минут после его открытия. При электронной регистрации было показано, что в зале присутствуют 336 депутатов.

«У меня есть подозрение, что в зале не депутатов 336, а карточек», – сказал спикер и провел проверочное голосование, в ходе которого проголосовали 169 парламентариев. Напомним, что минимально необходимое для принятия законодательных инициатив число голосов составляет 226.

После этого Парубий объявил вечернее заседание Верховной Рады закрытым и добавил, что на пленарном заседании завтра, 20 января, состоится час вопросов к правительству.

К слову, сегодняшнее утреннее пленарное заседание тоже пришлось закрыть досрочно из-за отсутствия кворума.

Фото: telegraf.com.ua

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Теги: Верховная Рада, депутаты, крещение, парламентарии, Парубий

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