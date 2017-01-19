Именем революции: «Азов» займется люстрацией

Национальный корпус «Азов» по собственной инициативе будет люстрировать чиновников, которые привели к разрушению Украины

О причинах такого решения и критериях отбора персон для люстрации сообщает пресс-служба «Азова». Об это пишет Хвыля.

«Тысячи погибших на фронте и в водовороте борьбы общественного сектора. Утраченные территории, миллиардные долги. Несуществующие экономика и социальное обеспечение бедных. Деградация образования и науки. Голодные смерти и импотентная медицина. Это не результат бедности нашей страны или же несостоятельности ее потенциала. Это не результат малообразованности народа или нехватки светлых голов. Это не результат апатии нации на события в самой стране. Это результат коррупции», – говорится на странице НК «Азов».

«Это результат действия тех, кто последние четверть века накапливал свои богатства разрушая экономику, законы, человеческие судьбы, а вместе с тем выталкивал из страны тех, кто стремились и могли работать на ее благо», – указано заявлении «Азова».

«Продажные чиновники, судьи и депутаты не несут никакой ответственности за свои проступки. Созданная ими система круговой поруки образовала закрытое состояние людей, которые живут в своем мире лжи, дорогих авто и ресторанов. Инициированные общественностью открытые процессы, расследования или люстрации ни к чему не привели», – констатирует «Азов».

Украине необходимы решительные меры. Поэтому НК «Азов» выступает с инициативой проводить люстрацию чиновников. Критериями отбора персон для люстрации станут:

– наличие незаконных сумм денег или собственности, превышающих законные доходы;

– действия, компрометирующие персон и указывали на их несправедливость в принятии решений, совершения админдавления.

Источниками выявления таких лиц станут:

– независимые журналистские расследования;

– материалы официального декларирования доходов;

– жалобы пострадавших от доказанных несправедливых действий.

«Мы уверены, что только прямым действием нам удастся выявить таких оборотней и осудить их преступную деятельность общественным методом и остановить ее навсегда. Мы начнем вытаскивать зверя из логова», – пишет «Азов».

Как ранее писали «Комментарии», лидер партии «Национальный корпус» Андрей Билецкий в публичном обращении к президенту и главнокомандующему Украины Петру Порошенко и руководителям силовых структур обвинил руководство Нацгвардии в поддержке сепаратистов. Также он обвинил руководителей НГУ в получении 21% отката с каждой закупки. Нацгвардия отпровергает обвинения Билецкого.