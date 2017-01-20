На инаугурацию Трампа приедут четыре экс-президента США

В Вашингтоне ожидают приезда около миллиона гостей

Церемонию инаугурации Дональда Трампа, которая начнется 20 января, посетят четыре из пяти ныне живущих экс-президентов США. В частности, приедут 39-й президент Джимми Картер, 42-й президент Билл Клинтон, его преемники – 43-й президент Джордж Буш-младший и 44-й глава государства Барак Обама. 41-й президент США 92-летний Джордж Буш-старший не сможет принять участие в инаугурации в связи с состоянием здоровья. Напомним, на днях он был госпитализирован.

Также планируется, что в Вашингтон на инаугарацию 45-го президента США приедут около миллиона человек. При этом ожидается, что на улицах столицы государства пройдут и акции протеста против Дональда Трампа.

Ранее "Комментарии" писали о том, что в Лондоне досрочно показали воскового Трампа.