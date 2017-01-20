В Гамбии сменить президента попытаются мирным путем

Вооруженные силы Сенегала приостановили вторжение в соседнюю Гамбию, чтобы урегулировать вопрос передачи власти путем переговоров

Сенегал приостановил военное вторжение в Гамбию, чтобы попытаться урегулировать проблему передачи власти победившему на выборах президенту мирным путем. Об этом сообщает ВВС.

19 января Вооруженные силы Сенегала перешли границу Гамбии и заявили о военном вторжение в соседнюю Гамбию. Поводом стало нежелание действующего президента Яхьи Джамме покидать пост.

Теперь в результате переговоров ожидают, что передача власти победившему на президентских выборах Адаму Барроу произойдет в ближайшие часы. Напомним, инаугурация Барроу прошла вчера в Сенегале. Его легитимность признали на международном уровне.

Президент Гамбии Яхья Джамме, полномочия которого истекли накануне, возглавляет страну с 1994 года. В декабре он неожиданно для себя проиграл выборы. Сначала он согласился с результатами голосования, а затем решил их оспорить, заявив о нарушениях.

19 января Совбез ООН принял решение поддержать интервенцию Сенегала в Гамбию. Вместе с Сенегалом войска в Гамбию собирается направить и Нигерия, которая выделила для операции несколько самолетов и один военный корабль.

Ранее«Комментарии» писали о том, что проигравший выборы президент Гамбии объявил чрезвычайное положение в стране.