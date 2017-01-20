Изгнанный из Харьковского горсовета Андрей Лесик тащит в суд мэра и бывших коллег

Андрей Лесик подал несколько исков о защите чести и достоинства

После того, как суд отказал Андрею Лесику в возобновлении депутатских полномочий, одиозный харьковчанин пошел гражданскими исками против мэра Геннадия Кернеса и нескольких бывших коллег. Он отстаивает свою честь и достоинство. По нескольким искам уже назначены судебные заседания, по еще двум – суд определяется. Уже 1 января в Киевском суде должно состояться заседание, ответчиком по которому проходит Максим Мусеев - председатель администрации Холодногорского района и депутат горсовета. Об этом заявил сам Лесик на своей странице в Фейсбук.

«На 3 февраля в 12:00 все в том же Киевском районном суде заседание против действующего Харьковского городского головы Кернеса Геннадия Адольфовича по аналогичному спору, а также депутата Ильенко Вячеслава Михайловича в Коминтерновском районном суде. Также на стадии открытия дела в Ленинском и Московском суде, находятся дела против Терехова Игоря Александровича и Бобейко Аллы Евгеньевны (потому как судьи уже 3 недели не могут установить действительно ли ответчики проживают по указанному адресу)», - сообщил также Андрей Лесик.

Оппоненты уже «по-дружески» расшаркались в соцсетах. «Андрюха, а в чем то вопрос хоть? А то давно тебя не слышали уже, проясни», - написал Мусеев. На что Лесик поздравил бывшего коллегу с праздником (Крещением) и посоветовал читать иск.

Предстоящие суды пользователи социальных сетей восприняли с небывалым энтузиазмом, дескать, шоу должно быть весьма интересным: бывший депутат, избранный от «Видродження», против представителей того же «Видрождення».

Напомним, Андрея Лесика лишили мандата и буквально выгнали из сессионного зала в мае 2017 года. Причиной тому послужил конфликт, произошедший 9 мая на Мемориале в Лесопарке. Мэр Геннадий Кернес на сессии заявил о недопустимом поведении Лесика, которое подрывает авторитет партии. Также градоначальник сказал, что Лесик изверг и бьет жену, не хочет работать и не интересуется городскими проблемами. С трибуны высказались и депутаты горсовета.

После «показательного процесса» в мэрии Лесик судился, успел съездить в Россию, где участвовал в политических ток-шоу, и пытался стать депутатом ВР, выдвинувшись в Луганской области.

Фото: vybor.ua