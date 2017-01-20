Выяснилось, кто из нардепов полетел к Трампу

Выяснилось, кто из украинских политиков изъявил желание присутствовать на инаугурации новоизбранного президента США
В США на инаугурацию Дональда Трампа отправились депутаты, бывший глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили, экс-глава Службы внешней разведки Николай Маломуж.
Участие в инаугурации подтвердил народный депутат от «Радикальной партии Олега Ляшко» Андрей Артеменко.
Также нардеп от «Оппозиционного блока» Сергей Кивалов сообщил, что вылетел в Вашингтон на инаугурацию.
Председатель фракции ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко будет на молитвенном завтраке, а на саму инаугурацию не приедет. Также на завтраке будут некоторые другие депутаты.
Кроме того, о прилете в Вашингтон по случаю инаугурации сообщил внефракционный нардеп Борислав Береза.
Ранее сообщалось о том, что приглашение на ежегодный молитвенный завтрак с Трампом получили Павел Бойченко и Олег Бабенко.
Как сообщали «Комментарии», народный депутат Украины, председатель парламентского подкомитета по правам человека, и лидер партии «За життя» Вадим Рабинович заявлял накануне, что вместо того, чтобы заниматься решением проблем в Украине, на инаугурацию новоизбранного президента США Дональда Трампа вылетели более 30 украинских депутатов.
Напомним, инаугурация 45-го президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа состоится 20 января. Торжества будут продолжаться 3 дня, но именно в пятницу Трамп будет приведен к присяге, выступит с речью и поучаствует в традиционном параде. Инаугурация президента США проходит по сценарию, который практически без изменений воплощается из года в год.
Отметим, что 20 января в Нью-Йорке прошла акция протеста против избранного президента США Дональда Трампа. На митинг вышли голливудские звезды - Роберт Де Ниро, Марк Руффало, Алекс Болдуин, режиссер Майкл Мур и певица Шер, мэр города Билл де БлазиоВсего на улицы вышли несколько тысяч человек. Они собрались недалеко от небоскреба Trump Tower – «штаб-квартиры» республиканцев.
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Источник: «Украинская правда»,
Теги: депутаты, инаугурация, США, Трамп
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