США не пустили украинских политиков на инаугурацию Трампа

Американское посольство в Украине отказало некоторым политикам в визах

Часть депутатов не смогла получить визы чтобы присутствовать на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, сообщил Борислав Береза.

«Из общения с некоторыми местными политиками выяснилось, что часть украинских политиков, которые анонсировали свой приезд в Вашингтон, не просто не получили визы, а фактически получили заграждение и не попадут сюда. Поэтому широко распиаренное событие американцы показали иначе. «Ты можешь купить билет, но если мы не хотим видеть тебя на церемонии, тебя здесь не будет», - сказал она

По его словам, в Вашингтоне есть отдельные трудности из попаданием в ту или иную зону инаугурации. Рекомендуют приходить за два часа до начала, с некоторыми билетами – за час.

Как сообщали ранее «Комментарии», сегодня выяснилось, кто из политиков будет присутствовать на инаугурации новоизбранного президента США.

Ранее народный депутат Украины, председатель парламентского подкомитета по правам человека, и лидер партии «За життя» Вадим Рабинович заявлял, что вместо того, чтобы заниматься решением проблем в Украине, на инаугурацию новоизбранного президента США Дональда Трампа вылетели более 30 украинских депутатов.

Напомним, инаугурация 45-го президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа состоится 20 января. Торжества будут продолжаться 3 дня, но именно в пятницу Трамп будет приведен к присяге, выступит с речью и поучаствует в традиционном параде. Инаугурация президента США проходит по сценарию, который практически без изменений воплощается из года в год.

Отметим, что 20 января в Нью-Йорке прошла акция протеста против избранного президента США Дональда Трампа. На митинг вышли голливудские звезды - Роберт Де Ниро, Марк Руффало, Алекс Болдуин, режиссер Майкл Мур и певица Шер, мэр города Билл де Блазио​Всего на улицы вышли несколько тысяч человек. Они собрались недалеко от небоскреба Trump Tower – «штаб-квартиры» республиканцев.