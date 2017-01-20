МИР

УКРАИНА

false
КАТЕГОРИИ
РЕГИОНЫ
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
СТАТЬИ
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Власть

США не пустили украинских политиков на инаугурацию Трампа

0

Некоторых нардепов не пустили в США на инаугурацию Трампа

Американское посольство в Украине отказало некоторым политикам в визах

Часть депутатов не смогла получить визы чтобы присутствовать на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, сообщил Борислав Береза.

«Из общения с некоторыми местными политиками выяснилось, что часть украинских политиков, которые анонсировали свой приезд в Вашингтон, не просто не получили визы, а фактически получили заграждение и не попадут сюда. Поэтому широко распиаренное событие американцы показали иначе. «Ты можешь купить билет, но если мы не хотим видеть тебя на церемонии, тебя здесь не будет», - сказал она

По его словам, в Вашингтоне есть отдельные трудности из попаданием в ту или иную зону инаугурации. Рекомендуют приходить за два часа до начала, с некоторыми билетами – за час.

Как сообщали ранее «Комментарии», сегодня выяснилось, кто из политиков будет  присутствовать на инаугурации новоизбранного президента США.

Ранее народный депутат Украины, председатель парламентского подкомитета по правам человека, и лидер партии «За життя» Вадим Рабинович заявлял, что вместо того, чтобы заниматься решением проблем в Украине, на инаугурацию новоизбранного президента США Дональда Трампа вылетели более 30 украинских депутатов.

Напомним, инаугурация 45-го президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа состоится 20 января. Торжества будут продолжаться 3 дня, но именно в пятницу Трамп будет приведен к присяге, выступит с речью и поучаствует в традиционном параде. Инаугурация президента США проходит по сценарию, который практически без изменений воплощается из года в год.

Отметим, что 20 января в Нью-Йорке прошла акция протеста против избранного президента США Дональда Трампа. На митинг вышли голливудские звезды - Роберт Де Ниро, Марк Руффало, Алекс Болдуин, режиссер Майкл Мур и певица Шер,  мэр города Билл де Блазио​Всего на улицы вышли несколько тысяч человек. Они собрались недалеко от небоскреба Trump Tower – «штаб-квартиры» республиканцев.

 

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Источник: «, Канал 112

Теги: Верховная Рада, депутаты, инаугурация, США, Трамп

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> Выяснилось, кто из нардепов полетел к Трампу

Выяснилось, кто из нардепов полетел к Трампу

"> Доллар дешевеет из-за инаугурации Трампа

Доллар дешевеет из-за инаугурации Трампа

"> Трамп подпишет указ о строительстве стены на границе с Мексикой

Трамп подпишет указ о строительстве стены на границе с Мексикой

"> В сторонников Дональда Трампа летели бутылки и яйца

В сторонников Дональда Трампа летели бутылки и яйца

Загрузка...
У Нью-Йорку пройшла акція протесту проти Дональда Трампа за участю голівудських зірок
1018597696Видання AMNew York повідомляє, що мер Нью-Йорка Білл де Блазіо провів акцію протесту разом із режисером Майклом Муром і відомими акторами Робертом
Організація «Даун Синдром» вимагає вибачень від Олега Ляшка за використання слова «даун» в якості лайки
Організація «Даун Синдром» відреагувала на поведінку нардепа та лідера Радикальної партії Олега Ляшка, який використав слово «даун» в якості образи, звертаючись до

Последние новости

17:33

На Ровенщине автобус с паломниками слетел в кювет (видео)

17:30

Рынок компьютерной техники для геймеров обновил рекорд

17:30

Вспышки чумы свиней зафиксировали еще в двух областях Украины

17:23

Побужский ферроникелевый комбинат приступил к реализации очередного этапа модернизации производства

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Одесса

ОНУ сокращает доплаты и отменяет надбавки к зарплате своих сотрудников

ОНУ сокращает доплаты и отменяет надбавки к зарплате своих сотрудников »

Запорожье

Ночью пылали склады в Запорожской области

Ночью пылали склады в Запорожской области »

Донбасс

Новопсковский отдел полиции получил нового начальника

Новопсковский отдел полиции получил нового начальника »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.