Руководство Львовской таможни отстранили от должностей

Руководителя львовской таможни подозревают в систематическом взяточничестве

Руководство Львовской таможни отстранено от исполнения служебных обязанностей на время служебного расследования, которое назначено в связи с задержанием и.о. замначальника Львовской таможни Юрия Борисова.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

Как сообщали «Комментарии», и. о. заместителя начальника Львовской таможни ГФС задержан вчера по подозрению в систематическом взяточничестве. Чиновник был задержан за взятку в размере 15 тысяч долларов, которую он требовал и получил в качестве «ежемесячной дани» для тех, кто пересекает таможенную границу Украины.

Ранее "Комментарии" писали о том, что киевских таможенников поймали на злоупотреблениях и махинациях.