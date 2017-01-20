Руководство Львовской таможни отстранили от должностей

Руководителя львовской таможни подозревают в систематическом взяточничестве
Руководство Львовской таможни отстранено от исполнения служебных обязанностей на время служебного расследования, которое назначено в связи с задержанием и.о. замначальника Львовской таможни Юрия Борисова.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.
Как сообщали «Комментарии», и. о. заместителя начальника Львовской таможни ГФС задержан вчера по подозрению в систематическом взяточничестве. Чиновник был задержан за взятку в размере 15 тысяч долларов, которую он требовал и получил в качестве «ежемесячной дани» для тех, кто пересекает таможенную границу Украины.
Ранее "Комментарии" писали о том, что киевских таможенников поймали на злоупотреблениях и махинациях.
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Теги: взятка, коррупцция, Львовская область, таможенник
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