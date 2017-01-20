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Власть

Пострадавшие на Майдане станут льготниками

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Во время Майдана пострадали около тысячи украинцев

Участникам Революции достоинства присвоят статус участника боевых действий

В Кабинете министров Украины намерены предоставить статус участника боевых действий потерпевшим на Майдане. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает Капитал.

Кабмин одобрил законопроект о внесении изменений в Закон Украины «О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты», которым, в частности, предусмотрено предоставление участникам Майдана статуса участника боевых действий.

Как сообщается, имеются в виду участники массовых акций общественного протеста в Украине с 21 ноября 2013 года по 21 февраля 2014 года за евроинтеграцию и против режима Януковича, в ходе которых почти тысяча человек получили телесные повреждения (тяжкие, средней тяжести, легкие).

Так, законопроектом предусмотрено предоставление лицам, которые стали инвалидами во время участия в Революции достоинства, статуса инвалида войны.

Вместе с тем большинство пострадавших участников указанных акций протеста, которые получили инвалидность, не имеют законодательно определенного статуса, что делает невозможным получение ими льгот. «Остается законодательно не урегулированным статус граждан, которые стали инвалидами вследствие ранений или других повреждений здоровья, полученных от взрывчатых веществ, боеприпасов и военного вооружения на территории проведения антитеррористической операции, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия, и населенных пунктах, расположенных на линии соприкосновения, во время ее проведения», – говорится в сообщении.

Таким образом, законопроектом предусмотрено определение статуса участника боевых действий для участников Майдана, которые получили телесные повреждения, которые не привели к инвалидности. Также статус инвалида войны получат граждане, которые получили инвалидность в результате ранений во время проведения антитеррористической операции.

Фото: Майдан © / 24tv.ua

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Теги: закон, льготы, Майдан, статус, участники, Революция достоинства

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