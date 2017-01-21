Суд разрешил заочное расследование по делу Януковича

Печерский районный суд Киева разрешил Главной военной прокуратуре проведение в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича заочного расследования по делу о государственной измене.

«Судья Печерского суда Тарасюк дала разрешение на проведение в отношении Виктора Януковича процедуры специального заочного досудебного расследования по делу о государственной измене. Решение обжалованию не подлежит», - говорится в сообщении.

Представители прокуратуры приобщили к делу письмо от Генпрокуратуры России, в котором говорится об отказе в юридической помощи, а именно во вручении Виктору Януковичу подозрения.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что в феврале начнется судебный процесс в деле о госизмене.

«В феврале мы начнем и собственно судебный процесс, где прокуратура на основании неопровержимых доказательств будет просить наказания предателю», - написала на своей странице в Facebook написала Лариса Сарган.

Также сообщается, что защита просила суд допросить президента Петра Порошенко, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, председателя Верховной Рады Андрея Парубия и других.

Напомним, Виктор Янукович ранее не раз сообщал, что не получал никакого подозрения в инкриминируемом ему преступлении и не считает себя виновным в государственной измене.

Несколько дней назад Главная военная прокуратура Украины получила фотокопию заявления беглого экс-президента Виктора Януковича с просьбой к России ввести войска в Украину. По мнению защиты Януковича, документы не устанавливают никакого отношения Виктора Януковича к преступлениям, которые ему инкриминируются, а наоборот, устанавливают наличие статуса действующего президента Украины по состоянию на 1 марта 2014 года.

Ранее «Комментарии" писали о том, что Янукович не понял, кто был президентом в 2014 году.