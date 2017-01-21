Выяснилось, когда Порошенко поедет к Трампу

Президент Украины Петр Порошенко планирует посетить США во второй половине февраля
Об этом сообщил журналистам посол Украины в США Валерий Чалый.
По словам Чалого, целью визита Порошенко является участие в программе председательства Украины в Совете Безопасности ООН.
«Визит в Соединенные Штаты президента Украины планируется в феврале. Украина будет председательствовать в Совете Безопасности ООН, и очевидно, в этот период может состояться участие президента, так как этот формат как раз предусматривает такое участие», - сказал он.
По его словам, параллельно отрабатывается возможность встречи Петра Порошенко и Дональда Трампа.
«Каким образом все получится, или во время нынешнего визита, или позже - еще вопрос не решен, но, я думаю, что это было бы естественно, поскольку мы имеем вопросы, которые нужно обсудить в ближайшее время», - отметил посол.
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Источник: «УкрИнформ»,
Последние новости
|
15:36
|
15:07
|
14:49
|
14:33
НБА. «Голден Стэйт» продолжает побеждать, «Лейкерс» обыграли «Индиану» + ВИДЕО
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0