Выяснилось, когда Порошенко поедет к Трампу

Президент Украины Петр Порошенко планирует посетить США во второй половине февраля

Об этом сообщил журналистам посол Украины в США Валерий Чалый.

По словам Чалого, целью визита Порошенко является участие в программе председательства Украины в Совете Безопасности ООН.

«Визит в Соединенные Штаты президента Украины планируется в феврале. Украина будет председательствовать в Совете Безопасности ООН, и очевидно, в этот период может состояться участие президента, так как этот формат как раз предусматривает такое участие», - сказал он.

По его словам, параллельно отрабатывается возможность встречи Петра Порошенко и Дональда Трампа.

«Каким образом все получится, или во время нынешнего визита, или позже - еще вопрос не решен, но, я думаю, что это было бы естественно, поскольку мы имеем вопросы, которые нужно обсудить в ближайшее время», - отметил посол.