Выяснилось, кто был организатором встречи Савченко с главарями боевиков

Савченко наставила на приобщении к процессу освобождения украинских заложников и «увидеть все изнутри»
Организатором встречи народного депутата Надежды Савченко с лидерами боевиков ЛНР и ДНР Игорем Плотницким и Александром Захарченко в Минске был руководитель ГО «Офицерский корпус» Владимир Рубан.
Об этом рассказал сам Владимир Рубан.
«Как только выдалась возможность, я организовал встречу в Минске (встречу Савченко с Плотницким и Захарченко – ред.)», - сказал он, добавив, что эта встреча не была тайной.
По его словам, он долго выбирал место для такой встречи, поскольку, например, в Донецке это было делать опасно.
«Опасно не только с донецкой стороны, но и с нашей. Много кто заинтересован в том, чтобы Савченко была мертвой героиней», - отметил он.
При этом он добавил, что встреча Савченко с главарями боевиков в Минске имела положительное значение для ускорения процесса переговоров по обмену.
Ранее сообщалось о том, что комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны исключил внефракционного депутата Надежду Савченко из персонального состава комитета в первом чтении и в целом.
Напомним, против Савченко может быть возбуждено уголовное производство по факту разглашения фамилий пленных и пропавших без вести украинских военнослужащих.
Напомним, 10 января Савченко огласила количество украинцев, попавших в плен на оккупированном Донбассе и пропавших без вести, а также число тех, которых требуют выдать боевики ДНР и ЛНР. В этот же день так называемый «уполномоченный по правам человека в самопровозглашенной «ДНР» Дарья Морозова заявила, что власти оккупированных территорий Донбасса настаивают на формуле обмена пленными с Украиной «527 на 42».
На последних встречах представителей Киева и боевиков, которая состоялась 21 декабря 2016 года Контактная группа в Минске внесла изменения в формулу обмена пленными «всех на всех».
Ранее сообщалось о том, что руководство самопровозглашенной «Донецкой народной республики» предложило произвести с Киевом обмен пленными по формуле «690 на 47».
Кроме того, «Комментарии» писали о том, что боевики самопровозглашенной «Донецкой народной республики» готовы провести с Киевом обмен пленными по формуле «228 на 8». Они готовы передать украинской стороне восемь «процессуально очищенных украинских пленных».
Напомним, после двух лет плена киборга удалось освободить усилиями священников, волонтеров и СБУ.
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Источник: «, hromadske
Теги: АТО, госизмена, ДНР, Донбасс, ЛНР, Минск, переговоры, Савченко
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