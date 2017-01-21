Выяснилось, кто был организатором встречи Савченко с главарями боевиков

Савченко наставила на приобщении к процессу освобождения украинских заложников и «увидеть все изнутри»

Организатором встречи народного депутата Надежды Савченко с лидерами боевиков ЛНР и ДНР Игорем Плотницким и Александром Захарченко в Минске был руководитель ГО «Офицерский корпус» Владимир Рубан.

Об этом рассказал сам Владимир Рубан.

«Как только выдалась возможность, я организовал встречу в Минске (встречу Савченко с Плотницким и Захарченко – ред.)», - сказал он, добавив, что эта встреча не была тайной.

По его словам, он долго выбирал место для такой встречи, поскольку, например, в Донецке это было делать опасно.

«Опасно не только с донецкой стороны, но и с нашей. Много кто заинтересован в том, чтобы Савченко была мертвой героиней», - отметил он.

При этом он добавил, что встреча Савченко с главарями боевиков в Минске имела положительное значение для ускорения процесса переговоров по обмену.

Ранее сообщалось о том, что комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны исключил внефракционного депутата Надежду Савченко из персонального состава комитета в первом чтении и в целом.

Напомним, против Савченко может быть возбуждено уголовное производство по факту разглашения фамилий пленных и пропавших без вести украинских военнослужащих.

Напомним, 10 января Савченко огласила количество украинцев, попавших в плен на оккупированном Донбассе и пропавших без вести, а также число тех, которых требуют выдать боевики ДНР и ЛНР. В этот же день так называемый «уполномоченный по правам человека в самопровозглашенной «ДНР» Дарья Морозова заявила, что власти оккупированных территорий Донбасса настаивают на формуле обмена пленными с Украиной «527 на 42».

На последних встречах представителей Киева и боевиков, которая состоялась 21 декабря 2016 года Контактная группа в Минске внесла изменения в формулу обмена пленными «всех на всех».

Ранее сообщалось о том, что руководство самопровозглашенной «Донецкой народной республики» предложило произвести с Киевом обмен пленными по формуле «690 на 47».

Кроме того, «Комментарии» писали о том, что боевики самопровозглашенной «Донецкой народной республики» готовы провести с Киевом обмен пленными по формуле «228 на 8». Они готовы передать украинской стороне восемь «процессуально очищенных украинских пленных».

Напомним, после двух лет плена киборга удалось освободить усилиями священников, волонтеров и СБУ.