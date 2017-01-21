СБУ обвинила Россию в попытке подрыва депутата

Спецслужбы предотвратили покушение на жизнь народного депутата Украины.

Об этом заявил глава СБУ Василий Грицак

Он отметил, что по подозрению в подготовке убийства задержаны двое. Между тем, фамилия депутата, на которого готовилось покушение, не сообщается.

Также он сообщил, что покушение было спланировано с применением самодельной бомбы. Ее планировалось подложить под автомобиль. Он также обвинил российские спецслужбы в подготовке убийства депутата и заявил, что злоумышленники собирались сбежать в Россию после исполнения своих замыслов.

Глава СБУ заверил, что безопасности других депутатов ничто не угрожает,.