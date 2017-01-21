СБУ обвинила Россию в попытке подрыва депутата

Спецслужбы предотвратили покушение на жизнь народного депутата Украины.
Об этом заявил глава СБУ Василий Грицак
Он отметил, что по подозрению в подготовке убийства задержаны двое. Между тем, фамилия депутата, на которого готовилось покушение, не сообщается.
Также он сообщил, что покушение было спланировано с применением самодельной бомбы. Ее планировалось подложить под автомобиль. Он также обвинил российские спецслужбы в подготовке убийства депутата и заявил, что злоумышленники собирались сбежать в Россию после исполнения своих замыслов.
Глава СБУ заверил, что безопасности других депутатов ничто не угрожает,.
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Источник: «Интерфакс-Украина»,
Последние новости
|
15:52
«Сбитый летчик» Саакашвили на инаугурации Трампа прятался в кустах (ФОТО)
|
15:36
|
15:07
|
14:49
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0