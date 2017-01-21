«Сбитый летчик» Саакашвили на инаугурации Трампа прятался в кустах (ФОТО)

Бывший губернатор Одесской области, и бывший президент Грузии Михеил Саакашвили спрятался в кустах на инаугурации президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщил первый вице-президент дипломатической миссии «Европейская Украина» Резазаде Али Реза.

«Я находился далеко от него, но мои друзья проходили мимо него и видели сбитого летчика, спрятавшегося в кустах. Яркий друг президента США стоял далеко и даже не мог пройти охрану, потому что ближе его не пускали», - на своей странице в Facebook написал он.

Накануне праздничных мероприятий Саакашвили заявил, что дружит с республиканцем, и даже опубликовал видео визита американского лидера в Грузию.

Как списали «Комментарии», во время инаугурации Трампа произошло немало курьезов.

Так, бывший президент США Билл Клинтон пялился на кого-то в толпе, и в результате чего поймал злобный взял своей жены Хиллари Клинтон. Кроме того, из-за дождя бывший президент Джорж-Буш младший пытался спрятаться в дождевике, однако у него это не получилось, и он запутался в нем.

Кроме того, социальные сети высмеяли прощание Барака Обамы с Овальным кабинетом, обнародовав видео.