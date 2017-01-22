Сегодня в Украине отмечают День Соборности
Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Днем соборности Украины. Также он почтил минутой молчания погибших выдающихся деятелей Украинской Народной Республики (УНР) и Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР), борцов за независимость Украины в ХХ веке и погибших участников революции Достоинства и АТО.
«Поздравляю с Днем соборности присутствующих здесь высокопоставленных гостей, весь украинский народ и всех украинцев в диаспоре. 22 января 1919 года на Софиевской площади была провозглашена единая соборная Украина, которая возникла на обломках двух разных империй», - заявил президент.
Также поздравление президента Украины размещено и на его странице в Facebook.
«Поздравляю с Днем Соборности весь украинский народ! Мы на весь мир заявляем о своем нерушимом желании достойно жить в собственном независимом единой украинском государстве, построенном на европейских ценностях, идеалах человечности и демократии. Этим путем ми идем – уверенно и к победе. Слава Украине!», - написал Порошенко в соцсети.
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Теги: День Соборности, поздравления, президент
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