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Власть

Экс-президент Габмии скрылся из страны в неизвестном направлении

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Бывший президент Гамбии отказался от борьбы за власть

Новый президент страны Адам Берроу заявил об урегулировании политического кризиса 

 Президент Гамбии Яхья Джамме, срок полномочий которого истек 19 января отказался от борьбы за власть и покинул Гамбию в неизвестном направлении. Это произошло сразу после передаче им власти избранному президенту Адаму Берроу, который накануне был инаугурировал в посольстве Гамбии в соседнем Сенегале.

Джамме занимал пост главы государства более 20 лет. В минувшем декабре он проиграл выборы своему оппоненту Адаму Берроу. Сначала он признал результаты голосования, затем решил их оспорить, заявив о многочисленных нарушениях.

Однако полномочия прошедшего церемонию инаугурации Берроу были признаны на международном уровне. Сенегал и Нигерия заявили о вводе войск в Гамбию для того, чтобы вынудить Джамме передать полномочия приемнику.

Накануне новый президент страны Адама Бэрроу объявил о фактическом урегулировании политического кризиса в Гамбии.

Бывший президент Гамбии Яхья Джамме сел в самолет, который улетел в неизвестном направлении. Предположительно, экс-президент отправился в столицу Гвинеи Конакри.

Сообщается, что Джамме сопровождали его супруга и президент Гвинеи Альфа Конде, выступавший посредником на переговорах о передаче власти. В аэропорту собралась толпа сторонников экс-президента, некоторые из которых плакали.

Ранее «Комментарии" писали о том, что женщины и дети бегут из Гамбии в соседний Сенегал.

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Теги: выборы, Гамбия, кризис, президент

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