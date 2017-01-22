Экс-президент Габмии скрылся из страны в неизвестном направлении

Новый президент страны Адам Берроу заявил об урегулировании политического кризиса
Президент Гамбии Яхья Джамме, срок полномочий которого истек 19 января отказался от борьбы за власть и покинул Гамбию в неизвестном направлении. Это произошло сразу после передаче им власти избранному президенту Адаму Берроу, который накануне был инаугурировал в посольстве Гамбии в соседнем Сенегале.
Джамме занимал пост главы государства более 20 лет. В минувшем декабре он проиграл выборы своему оппоненту Адаму Берроу. Сначала он признал результаты голосования, затем решил их оспорить, заявив о многочисленных нарушениях.
Однако полномочия прошедшего церемонию инаугурации Берроу были признаны на международном уровне. Сенегал и Нигерия заявили о вводе войск в Гамбию для того, чтобы вынудить Джамме передать полномочия приемнику.
Накануне новый президент страны Адама Бэрроу объявил о фактическом урегулировании политического кризиса в Гамбии.
Бывший президент Гамбии Яхья Джамме сел в самолет, который улетел в неизвестном направлении. Предположительно, экс-президент отправился в столицу Гвинеи Конакри.
Сообщается, что Джамме сопровождали его супруга и президент Гвинеи Альфа Конде, выступавший посредником на переговорах о передаче власти. В аэропорту собралась толпа сторонников экс-президента, некоторые из которых плакали.
Ранее «Комментарии" писали о том, что женщины и дети бегут из Гамбии в соседний Сенегал.
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