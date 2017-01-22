Порошенко заявил, что не откажется от Донбасса

Петр Порошенко пообещал, как президент, всеми законными способами противодействовать попыткам дестабилизировать страну

Президент Украины Петр Порошенко не приемлет идею отказа от Донбасса. Об этом он заявил на праздновании Дня соборности в Национальном музее Тараса Шевченко. Об этом пишет издание «Страна».

«У нас есть политические силы, которые в тщательно завуалированной форме предлагают отказаться от Донбасса. Хочу передать этим политикам вопрос: а вы собирали эти территории, вы приложили к тому усилия, чтобы этими землями разбрасываться?», - заявил президент.

Также президент заявил, что целью России является не Донецк или Луганск, Крым или Севастополь, а вся Украина.

Петр Порошенко пообещал, как президент, всеми законными способами противодействовать попыткам дестабилизировать страну.

Ранее «Комментарии" писали о том, что стало известно, когда Порошенко поедет к Трампу.