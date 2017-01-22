Почему Омелян лишился «Укрзализныци»

Правительство готовит повышение железнодорожных тарифов

ПАО «Укрзализныця» выведено из-под Мининфраструктуры и передано в подчинение Кабинета министров. Соответствующее решение принято на заседании правительства 18 января. Ранее таким же образом правительство подчинило себе НАК «Нафтогаз Украины», забрав ее у Минэнергоугля.

Теперь только правительство сможет назначать наблюдательный совет предприятия. Гендиректор «Укрзализныци» поляк Войцех Балчун отреагировал на смену учредителя и акционера радостно: «Мы приветствуем любые шаги, направленные на повышение эффективности функционирования компании. Особенно в период создания нового содержания и качества публичного акционерного общества. Правление компании будет последовательно реализовывать стратегию реформ, определенную правительством как акционером общества».

В Мининфраструктуры подтвердили, что больше не управляют «Укрзализныцею». Госсекретарь министерства Андрей Галущак сообщил, что правительство привело устав компании в соответствие с законом «Об особенностях образования публичного акционерного общества железнодорожного транспорта общего пользования». Этот закон, принятый еще в феврале 2012 г., гласит, что учредителем и единственным акционером ПАО «Укрзализныця» является Кабинет министров Украины.

По словам Галущака, решение правительства направлено на создание условий для проведения реформы корпоративного управления компании. «Отныне правительство как акционер сможет быстро принимать эффективные решения, необходимые для функционирования компании и реформ», – сказал госсекретарь министерства. Он отметил, что при этом должна усилиться роль наблюдательного совета «Укрзализныци» (сейчас этот орган возглавляет первый заместитель министра инфраструктуры Евгений Кравцов).

«Министерство инфраструктуры сконцентрируется на своей основной функции – формировании государственной политики в сфере железнодорожного транспорта, не отвлекаясь на решение управленческих вопросов», – сказал Галущак. По его словам, это позволит наконец сформировать новую законодательную основу для развития и функционирования железнодорожного транспорта. Практика реформирования корпоративного управления НАК «Нафтогаз Украины» уже показала свою эффективность, заявил госсекретарь Мининфраструктуры, и пообещал, что успешным будет и пример реформы управления ПАО «Укрзализныця».

На самом деле потеря контроля над «Укрзализныцею» – это уже второе за последние четыре недели политическое поражение министра Владимира Омеляна. Первым стало принятое 28 декабря распоряжение правительства о назначении на должность госсекретаря Мининфраструктуры того самого Галущака, который сейчас оптимистично рассказывает о переходе «Укрзализныци» под контроль Кабмина. 5 декабря, когда уже было известно, что Галущак стал победителем конкурса на должность госсекретаря, Омелян провел брифинг, на котором изложил свои претензии к этой кандидатуре.

«Здесь дело не в личных предпочтениях Омеляна, здесь дело в ценностях и принципах», – заявил тогда министр. Он подчеркнул, что не собирается работать с госсекретарем, которого ему навязали. «Я не цепляюсь ни за какие должности и работаю для страны только тогда, когда могу быть эффективным. Поэтому кто-то из нас работать в этом министерстве не будет», – пообещал Омелян. Однако это заявление, как видим, оказалось опрометчивым. Работают оба, причем комментарии по поводу решений правительства, напрямую касающихся министерства, раздает Галущак, а не Омелян.

Теперь можно ждать и третьего поражения Омеляна – повышения тарифов на железнодорожные перевозки, которого давно добивается Балчун. «Укрзализныця» запланировала на 2017 год повысить железнодорожные тарифы на грузовые перевозки на 25%, а на проезд в пассажирских поездах – на 35%. В конце ноября прошлого года министр заявил, что «любое повышение тарифов должно быть обоснованным и осуществляться только после того, как «Укрзализныця» покажет эффективность антикоррупционных мер, воплощение реформ, пояснит структуру тарифов».

Планы повышения тарифов на грузовые перевозки были негативно встречены отечественными товаропроизводителями, которые заявили, что не в состоянии выдерживать рост цен на услуги «Укрзализныци». Кстати, по данным Госстата, за 11 месяцев 2016 года грузооборот железнодорожного транспорта сократился на 4,4%, тогда как автомобильного – вырос на 9,5%. Это говорит о том, что бизнес, если есть техническая возможность, старается не пользоваться услугами «Укрзализныци» для перевозки грузов.

Повышение тарифов на пассажирские перевозки Омелян тоже назвал «очень чувствительным» вопросом. «И тут не может быть прямого ответа, дескать, у нас такое финансовое состояние, и поэтому мы повышаем тарифы. Я хочу, чтобы украинская монополия предоставляла качественный продукт и за это получала больше денег, а не просто поднимала тарифы», – заявил тогда министр.

Но теперь он уже, по сути, ничего не решает. Давать добро на повышение тарифов «Укрзализныци» будет не Минифраструктуры, а Кабинет министров. А для премьера Владимира Гройсмана важно то, что на дополнительные доходы от повышения тарифов Балчун пообещал закупить новые вагоны и локомотивы украинского производства. Правительству нужно демонстрировать экономический рост, а грузы в любом случае как-нибудь доберутся до пункта назначения.