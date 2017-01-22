Новый президент Болгарии вступил в должность

Румен Радев был избран на пост главы государства 13 ноября 2016 года
В Софии прошла инаугурация пятого президента Болгарии Румена Радева. Об этом сообщает ТАСС.
В воскресенье в 11.00 сложивший свои полномочия главы государства Росен Плевнелиев в последний раз построил почетный караул, к которому потом впервые вышел новый президент. Гвардейский духовой оркестр исполнил гимн Республики Болгария. Во время гимна был произведен салют (21 залп) в честь смены Верховного главнокомандующего болгарских Вооруженных сил. Новый президент выступил с речью перед гостями церемонии.
«Всем вместе нам необходимо на базе закона и морали, свободы и духовности строить справедливое общество, которое не будет заложником прошлого, а будет стремиться к будущему, мы должны это делать ради своих детей. Самое важное для всех нас - осознать свои силы, поверить в себя и двигаться вперед», - заявил Румен Радев.
Затем новый президент вместе с уходящим возложили венок к памятнику Неизвестному солдату и почтил минутой молчания память погибших за свободу Болгарии.
Напомним, Румен Радев был избран на пост главы государства 13 ноября 2016 года.
Ранее «Комментарии" писали о том, что экс-президент Габмии скрылся из страны в неизвестном направлении.
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Теги: Болгария, выборы, инаугурация, президент
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