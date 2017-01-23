Дело о госизмене Януковича Генпрокуратура обещает завершить в феврале

Генпрокурор заявил о том, что ГПУ занимается уголовным производством по делу экс-президента не быстро, но качественно, так как решение по нему затем будет предметом обжалования в международных инстанциях

Уже в феврале Генеральная прокуратура сможет завершить следствие по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко в эфире телеканала «1+1».

«Я надеюсь на добросовестность адвокатов. То есть в феврале мы завершим следствие, короткое знакомство и начало судебного процесса. В этом мы будем делать все не для того, чтобы было быстрее, а для того, чтобы было качественно», - заявил Юрий Луценко и акцентировал на том, что расследование будет проводиться исключительно в правовой плоскости, так как это дело будет предметом обжалования в международных инстанциях.

«Мы это понимаем и поэтому делаем все исключительно по букве закона буквально до каждой запятой», - добавил Луценко.

Ранее «Комментарии» писали о том, что суд разрешил заочное расследование по делу Януковича.