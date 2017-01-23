Гройсман не любит «ущербных», которые кошмарят бизнес

Гройсман против штрафных санкций, а за качество и безопасность.
Премьер-министр Владимир Гройсман выступает против тех, кто своими действиями убивают работу предприятий, а также он выступает за контроль над бизнесом без применения штрафных санкций.
«Те, кто кошмарит бизнес, для меня являются классовыми врагами, я их просто не понимаю. У меня отторжение таких людей. Я бы резче сказал, если бы не было камер. Я терпеть не могу таких «ущербных», которые приходят на реальные предприятия и начинают что-то цепляться, выписывать какие-то штрафы... Их просто надо выкидывать из этих предприятий», – сказал премьер.
Также он отметил, что поддерживает контроль без штрафных санкций и считает своей задачей не получить штраф, а безопасность и качество.
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Источник: «Украинская правда»,
Теги: бизнес, Гройсман, Предприятие, штрафы
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