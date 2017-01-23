Гройсман не любит «ущербных», которые кошмарят бизнес

Гройсман против штрафных санкций, а за качество и безопасность.

Премьер-министр Владимир Гройсман выступает против тех, кто своими действиями убивают работу предприятий, а также он выступает за контроль над бизнесом без применения штрафных санкций.

«Те, кто кошмарит бизнес, для меня являются классовыми врагами, я их просто не понимаю. У меня отторжение таких людей. Я бы резче сказал, если бы не было камер. Я терпеть не могу таких «ущербных», которые приходят на реальные предприятия и начинают что-то цепляться, выписывать какие-то штрафы... Их просто надо выкидывать из этих предприятий», – сказал премьер.

Также он отметил, что поддерживает контроль без штрафных санкций и считает своей задачей не получить штраф, а безопасность и качество.