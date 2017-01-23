Названы фамилии депутатов, чьими доходами заинтересовалась ГПУ

Государственная фискальная служба проверит уплату налогов девяти депутатов по ходатайству Генпрокуратуры, сообщают источники.

В списке такие депутаты, как Олесь Довгий, Евгений Бакулин, Андрей Лозовой, Юрий Солод - муж Натальи Королевской, Борислав Розенблат, Андрей Рыбалка, Александр Горбунов, Виктор Романюк и Геннадий Бобов.

Сообщается также, что ДФС должна проверить Олеся Довгого из группы «Воля народа», который задекларировал активы в гривне и иностранной валюте в эквиваленте 54,7 млн гр-н, в 1998-2015 гг. Довгий официально заработал только 11,8 млн грн.

Также стало известно, что в 2015 году он приобрел корпоративные права ООО КВ Менеджмент за 15 млн грн, задекларировал картины и наручные часы без указания их стоимости.

Суд разрешил проверить Борислава Розенблата от Блока Петра Порошенко. Он задекларировал почти 109 млн грн на счетах в банках и наличными, по информации ГПУ в 1998-2015 гг. он уплатил налоги только с 3,3 млн грн.

Кроме того, будут проверять Евгения Бакулина, члена фракции Оппозиционный блок, экс-председателя правления НАК «Нафтогаз». Бакулин задекларировал деньги наличными и в банках в эквиваленте 42,4 млн грн, дом, купленный в 2011 году за 5,4 млн грн., а также два авто, стоимость которых около 2,5 млн грн. При этом, прокуратура располагает данными, что в 1998-2015 гг. Бакулин уплатил налоги с 13 млн грн доходов.

Также проверке подлежит народный депутат Андрей Лозовй, замглавы фракции Радикальной партии Олега Ляшко. Он задекларировал наличными 150 тыс евро, 50 тысяч долларов, 800 тыс гривен и перечень из 25 объектов ценного движимого имущества (картины, антиквариат), стоимость которого ему неизвестна, однако налоговой отсутствует информация о доходах Лозового с 2000 года, а есть только данные 2015 года о 69,5 тыс грн. зарплаты и 80,5 тыс. грн, полученных на выполнение депутатских полномочий.

Кроме того, проверя и Андрея Рыбалку от Радикальной партии Олега Ляшко. Нардеп задекларировал более 49 млн грн наличными и в банках при том, что в 1999-2015 гг. уплатил налоги только с 16 млн грн дохода.

Проверять будут также нардепа Александра Горбунова от «Народного Фронта», который задекларировал активы в эквиваленте 12 млн грн. При этом в ГПУ со ссылкой на данные налоговой утверждают, что Горбунов с 1998 заработал только 1,2 млн грн.

Будут проверять и Виктора Романюка от «Народного Фронта», который задекларировал более 15 млн грн наличными при том, что в 1998-2015 гг. уплатил налоги с 1,4 млн грн.

Суд также разрешил проверить народного депутата Юрия Солода от «Оппозиционного блока», мужа нардепа Натальи Королевской. Солод задекларировал почти 35 млн грн, а также квартиру стоимостью более 8 млн грн. При этом, в 1998-2015 гг. Солод официально заработал чуть более 3 млн грн.

Также Генпрокуратура попросила проверить народного депутата Геннадия Бобова из группы «Видродження». Бобов задекларировал наличными 100 млн грн, 2,5 млн долларов и 1,8 млн долларов своей жены. По информации ДФС, в 1998-2015 гг. Бобов заработал 118,7 млн грн.