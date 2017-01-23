МИР

УКРАИНА

false
КАТЕГОРИИ
РЕГИОНЫ
НОВОСТИ
СТАТЬИ
ИНТЕРВЬЮ
МНЕНИЯ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Власть

Названы фамилии депутатов, чьими доходами заинтересовалась ГПУ

0

ГПУ будет разбираться, откуда у нардепов миллионы

Государственная фискальная служба проверит уплату налогов девяти депутатов по ходатайству Генпрокуратуры, сообщают источники.

В списке такие депутаты, как Олесь Довгий, Евгений Бакулин, Андрей Лозовой, Юрий Солод - муж Натальи Королевской, Борислав Розенблат, Андрей Рыбалка, Александр Горбунов, Виктор Романюк и Геннадий Бобов.

 Сообщается также, что ДФС должна проверить Олеся Довгого из группы «Воля народа», который задекларировал активы в гривне и иностранной валюте в эквиваленте 54,7 млн гр-н, в 1998-2015 гг. Довгий официально заработал только 11,8 млн грн. 

Также стало известно, что в 2015 году он приобрел корпоративные права ООО КВ Менеджмент за 15 млн грн, задекларировал картины и наручные часы без указания их стоимости. 

Суд разрешил проверить Борислава Розенблата от Блока Петра Порошенко. Он задекларировал почти 109 млн грн на счетах в банках и наличными, по информации ГПУ в 1998-2015 гг. он уплатил налоги только с 3,3 млн грн. 

Кроме того, будут проверять Евгения Бакулина, члена фракции Оппозиционный блок, экс-председателя правления НАК «Нафтогаз». Бакулин задекларировал деньги наличными и в банках в эквиваленте 42,4 млн грн, дом, купленный в 2011 году за 5,4 млн грн., а также два авто, стоимость которых около 2,5 млн грн. При этом, прокуратура располагает данными, что в 1998-2015 гг. Бакулин уплатил налоги с 13 млн грн доходов. 

Также проверке подлежит народный депутат Андрей Лозовй, замглавы фракции Радикальной партии Олега Ляшко. Он задекларировал наличными 150 тыс евро, 50 тысяч долларов, 800 тыс гривен и перечень из 25 объектов ценного движимого имущества (картины, антиквариат), стоимость которого ему неизвестна, однако налоговой отсутствует информация о доходах Лозового с 2000 года, а есть только данные 2015 года о 69,5 тыс грн. зарплаты и 80,5 тыс. грн, полученных на выполнение депутатских полномочий. 

Кроме того, проверя и Андрея Рыбалку от Радикальной партии Олега Ляшко. Нардеп задекларировал более 49 млн грн наличными и в банках при том, что в 1999-2015 гг. уплатил налоги только с 16 млн грн дохода. 

Проверять будут также нардепа Александра Горбунова от «Народного Фронта», который задекларировал активы в эквиваленте 12 млн грн. При этом в ГПУ со ссылкой на данные налоговой утверждают, что Горбунов с 1998 заработал только 1,2 млн грн. 

Будут проверять и Виктора Романюка от «Народного Фронта», который задекларировал более 15 млн грн наличными при том, что в 1998-2015 гг. уплатил налоги с 1,4 млн грн. 

Суд также разрешил проверить народного депутата Юрия Солода от «Оппозиционного блока», мужа нардепа Натальи Королевской. Солод задекларировал почти 35 млн грн, а также квартиру стоимостью более 8 млн грн. При этом, в 1998-2015 гг. Солод официально заработал чуть более 3 млн грн. 

Также Генпрокуратура попросила проверить народного депутата Геннадия Бобова из группы «Видродження». Бобов задекларировал наличными 100 млн грн, 2,5 млн долларов и 1,8 млн долларов своей жены. По информации ДФС, в 1998-2015 гг. Бобов заработал 118,7 млн грн.

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Источник: «Украинская правда»,

Теги: декларация доходов, депутаты, корупция, Рада

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> Трамп не покажет свою налоговую декларацию

Трамп не покажет свою налоговую декларацию

"> Евросоюз выдвинул Киеву новое требование

Евросоюз выдвинул Киеву новое требование

"> Действительно ли Константин Брыль скрыл в декларации недвижимость семьи на миллион долларов?

Действительно ли Константин Брыль скрыл в декларации недвижимость семьи на миллион долларов?

"> Власть констатировала, что у нас страна состоявшегося «дикого» капитализма, — Вадим Рабинович о е-декларациях

Власть констатировала, что у нас страна состоявшегося «дикого» капитализма, — Вадим Рабинович о е-декларациях

Загрузка...
До Дня Соборності у Слов’янську пройшла смолоскипна хода
1Місцеві патріотичні організації провели у Слов’янську до Дня Соборності смолоскипну ходу. Участь у ході взяли також активісти з інших міст Донеччини. Це
Росію через допінг хочуть відсторонити від двох Олімпіад
1Олімпійську збірну Росії можуть усунути від участі в Олімпійських іграх 2018 і 2020 років, якщо підозри про наявність державної системи допінгу у

Последние новости

13:47

Красный Крест займется индикацией трупов на Донбассе

13:41

Названы самые масштабные угрозы для Земли

13:41

Сборная Украины проиграла Таиланду

13:41

Oracle обвинили в дискриминации сотрудников

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Одесса

В полиции сообщили подробности тройного убийства на Паустовского

В полиции сообщили подробности тройного убийства на Паустовского »

Харьков

Подробности убийства пенсионерки в Холодногорском районе

Подробности убийства пенсионерки в Холодногорском районе »

Донбасс

Порошенко определил ответственных за небо над "ДНР" и "ЛНР"

Порошенко определил ответственных за небо над "ДНР" и "ЛНР" »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.