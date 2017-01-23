Обнародован план мирной деоккупации Донбасса

Для восстановления Украиной контроля над всей территорией региона необходимо выполнить четыре условия

Об этом заявил губернатор Донецкой области, подконтрольной киевским властям Павел Жебривский.

По его словам, во-первых, нужно чтобы западные партнеры были объединены и продолжали свое давление на Россию. Вторым условием он назвал проведение реформ на Украине. На третей позиции оказался пункт построения новой Донетчины и Луганщины, которая бы кардинально отличалась от того, что там в ЛНР и ДНР.

Еще одним залогом мирной деоккупации является построение модернового современного мотивированного украинского войска», — отметил губернатор.

Ранее «Комментарии» писали о том, что процесс освобождения оккупированных территорий Донбасса начнется осенью 2017 года, и форма возврата будет не военная.