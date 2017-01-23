Порошенко изменил военно-административное деление Украины

Петр Порошенко своим указом изменил военно-административное деление территории Украины касательно воздушного пространства

«Воздушное пространство Украины делится на четыре военно-воздушные зоны и один отдельный военно-воздушный район, границами которых являются условные вертикальные поверхности, проходящие по линии государственной границы Украины на суше, море, реках, озерах и других водоемах и по прямым линиям между определенными географическими точками с учетом воздушного пространства над временно оккупированной территории Украины. Военно-воздушные зоны являются зонами ответственности воздушных командований «Запад», «Центр», «Восток» и «Юг», - говорится в указе.

В изменениях также указаны границы этих военно-воздушных зон.

Согласно предыдущему указу (февраль 2016 г.), воздушное пространство Украины делится на три военно-воздушные зоны и один отдельный военно-воздушный район, которые являются районом ответственности воздушных командований «Запад», «Юг» и «Центр».