Геращенко узрел «руку Кремля» в убийстве Шеремета

Убийство журналиста Павла Шеремета реализовала диверсионно-террористический центр на который находился на территории Российской Федерации.
Об этом заявил народный депутат Антон Геращенко.
«На сегодняшний момент, судя по почерку и подготовке террористического акта по моей ликвидации, следователи считают, что на 99,9% террористический акт – убийство известного журналиста Павла Шеремета в июле 2016 года было направлено, нацелено и реализовано из этого же диверсионно-террористического центра на территории Российской Федерации», – заявил депутат.
Как сообщали «Комментарии», 20 июля в 07:45 утра в центре Киева был взорван автомобиль Притулы, в котором находился Шеремет. Он скончался в карете скорой помощи.
Украина обратилась за помощью к ФБР, которая должна была провести некоторые экспертизы. О результатах этих экспертиз до сих пор ничего неизвестно.
23 июля генпрокурор Юрий Луценко заявил, что следствие проверяет информацию СМИ о якобы слежке Трояна за журналистами Шереметом и редактора-основателя Украинской правды Аленой Притулой.
6 августа сообщалось, что глава Национальной полиции Хатия Деканоидзе поручила провести служебную проверку своего первого заместителя Вадима Трояна в связи с появлением информации о якобы его причастности к организации незаконного наблюдения за журналистами Аленой Притулой и Павлом Шереметом.
Позже сообщалось, что с момента убийства журналиста у Национальной полиции нет прогресса в расследовании Павла Шеремета.
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Источник: «Украинская правда»,
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