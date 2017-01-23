СБУ узнала, откуда у Савченко списки пленных

Списки пленных и пропавших без вести на временно оккупированных территориях Донбасса возможно составляли представители ОРДЛО.

Об этом сказал советник главы СБУ Юрий Тандит.

«Мы не передавали списки Надежды Савченко. Списки, о которых она говорит, возможно подавались представителями ОРДЛО», - сказал он.

По его словам, списки заложников со стороны ОРДЛО имеют некорректные данные.

«В списках, которые подают со стороны ОРДЛО, очень много некорректных данных и разные люди, в том числе люди, которые не имеют отношения к событиям в антитеррористической операции, которую проводит Украина», - пояснил Тандит.

Он считает, что списки Савченко списки не повлияли на улучшение процесса обмена пленными.

Ранее «Комментарии» писали о том, что против Савченко может быть возбуждено уголовное производство по факту разглашения фамилий пленных и пропавших без вести украинских военнослужащих.

Напомним, 10 января Савченко огласила количество украинцев, попавших в плен на оккупированном Донбассе и пропавших без вести, а также число тех, которых требуют выдать боевики ДНР и ЛНР. В этот же день так называемый «уполномоченный по правам человека в самопровозглашенной «ДНР» Дарья Морозова заявила, что власти оккупированных территорий Донбасса настаивают на формуле обмена пленными с Украиной «527 на 42».

На последних встречах представителей Киева и боевиков, которая состоялась 21 декабря 2016 года Контактная группа в Минске внесла изменения в формулу обмена пленными «всех на всех».

Ранее сообщалось о том, что руководство самопровозглашенной «Донецкой народной республики» предложило произвести с Киевом обмен пленными по формуле «690 на 47».

Кроме того, «Комментарии» писали о том, что боевики самопровозглашенной «Донецкой народной республики» готовы провести с Киевом обмен пленными по формуле «228 на 8». Они готовы передать украинской стороне восемь «процессуально очищенных украинских пленных».

Напомним, после двух лет плена киборга удалось освободить усилиями священников, волонтеров и СБУ.