Киев вызвал Януковича

Генпрокуратура вызвала Януковича на допрос 30 января, но экс-президент не приедет

Генеральная прокуратура Украины обнародовала две повестки с вызовом на допрос бывшего президента Виктора Януковича на допрос для вручения уведомления об изменении подозрения подозреваемого в деле о госизмене.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

В документах сказано, что экс-президент проживает в Ростове-на-Дону на улице Еременко, 81, корпус «В».

Одной повесткой Януковича вызывают на допрос в Главную военную прокуратуру ГПУ в Киеве на 27 января для вручения уведомления «об изменении подозрения и допросе в качестве подозреваемого» в уголовном деле о госизмене.

Другой повесткой его вызывают 30 января для участия в качестве подозреваемого в открытии стороной обвинения материалов того же уголовного дела.

При этом адвокат Януковича в комментарии УНН сообщил, что у его подзащитного есть уважительные причины не прибывать на вызов Генеральной прокуратуры Украины.

«Да, мы в курсе (о вызове Виктора Януковича в ГПУ 30 января - ред.). Позиция защиты должна быть согласована с клиентом. Эта информация была получена только что и вами, и нами. Во-вторых, у Виктора Федоровича есть все, предусмотренные статьей 138 УПК Украины, уважительные причины не прибытия на вызовы, а именно нахождение длительное время за границей и наличие угрозы его жизни» – сказал он.

Напомним, Виктор Янукович ранее не раз сообщал, что не получал никакого подозрения в инкриминируемом ему преступлении и не считает себя виновным в государственной измене.

Несколько дней назад Главная военная прокуратура Украины получила фотокопию заявления беглого экс-президента Виктора Януковича с просьбой к России ввести войска в Украину. По мнению защиты Януковича, документы не устанавливают никакого отношения Виктора Януковича к преступлениям, которые ему инкриминируются, а наоборот, устанавливают наличие статуса действующего президента Украины по состоянию на 1 марта 2014 года.

Ранее «Комментарии" писали о том, что Янукович не понял, кто был президентом в 2014 году.