В Украине усложнят жизнь наркоманам и алкоголикам

Гражданам с вредными привычками запретят ездить за рулем, охотиться и работать

В Украине хотят ужесточить подходы к нарушителям, действовавшим в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. В Верховной Раде появился законопроект №5685, предусматривающий внесение изменений в Административный кодекс, которые могут существенно усложнить жизнь любителям кайфа, сообщает URB.ua.

В частности, для систематически употребляющих алкоголь и наркотики, а также тех, у кого уже есть спровоцированные зельем заболевания, хотят ввести целый список табу. Им запретят не только получать водительские права и ездить за рулем, но и охотиться, а также занимать ответственные должности (в том числе в госучреждениях) работать по специальностям, перечисленным в списке опасных профессий (устанавливается Кабмином).

Запреты будут действовать три года, если человека уличат в пьянстве или наркомании впервые. Для хроников сроки ограничений продлят до 10 лет. По истечении этого времени нужно будет проходить специальную комиссию, которая и решит, выздоровел ли нарушитель.

Примечательно, что лишиться права управлять авто водитель может не только за употребление алкоголя или наркотиков, но и за простой отказ проходить проверку.

Авторы законопроекта в пояснительной записке утверждают, что без ужесточения контроля Украина не обойдется.

«В 2015 году было зафиксировано 93 тыс. случаев управления авто в нетрезвом состоянии (ежедневно – 255 фактов). По вине пьяных водителей случилось около 2,4 тыс. ДТП, в которых погибло более 300 чел. С января по октябрь 2016 года по вине пьяных водителей погибло около 250 чел. и 2,6 тыс. травмировано», – приводят ужасающую статистику депутаты.