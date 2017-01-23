В Украине появится еще одно контролирующее ведомство

Премьер-министр пообещал, что Служба финансовых расследований не будет средством давления
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассчитывает на создание в 2017 году Службы финансовых расследований и заявляет, что министр внутренних дел Арсен Аваков согласен на передачу ей ряда полномочий Национальной полиции, сообщает Интерфакс-Украина.
«Думаю, что в будущем, а вернее в этом году мы создадим Службу финансовых расследований. Заберем полномочия экономического контроля у Налоговой милиции, которая будет ликвидирована, у СБУ, у экономической службы Национальной полиции, Министерства внутренних дел. Уже есть позиция министра внутренних дел, что он готов эту функцию передать», – сказал Гройсман в ходе семинара, посвященного развитию инвестиционного и экспортного потенциала регионов в понедельник в Киеве.
Глава правительства подчеркнул, что новый орган должен быть средством контроля, а не давления.
Гройсман также отметил, что выступает за контроль без штрафов и для результата, а не контроль ради штрафов.
Фото: пресс-служба президента
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Последние новости
|
21:06
|
20:58
|
20:41
|
20:23
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0