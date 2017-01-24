Двусторонние торговые отношения, по мнению Трампа, позволят вернуть в США промышленность и рабочие места
Исполнительный указ о выходе США из соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП) подписал президент США Дональд Трамп. Таким образом, в соответствии с предвыборными обещаниями, Трамп начал менять торговую политику США. Об этом пишет ВВС.
По его словам, для США будет выгоднее заключать двухсторонние торговые соглашения, которые и должны прийти на смену ТТП.
Такие соглашения, по мнению Трампа, позволят вернуть в США промышленность и рабочие места.
Также президент США обещал серьезно снизить налоги и упростить регулирование для компаний, которые сохранят в США рабочие места. Этому предшествовала встреча с представителями крупных промышленных компаний.
Тем же компаниям, которые все-таки выведут промышленное производство из США, Трамп обещал «очень большие налоги на границе».
Транстихоокеанское партнерство (ТТП) - торговый пакт, который в феврале 2016 года подписали 12 стран Азиатско-Тихоокеанского региона: США , Япония, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Мексика, Перу, Чили, Малайзия, Бруней, Сингапур и Вьетнам. На страны, входящие в торговый союз, приходится 40% всей мировой экономики.
Ранее "Комментарии" писали о том, что сенаторы хотят запретить Трампу снимать санкции против России.
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