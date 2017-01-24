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Власть

Трамп начал менять торговую политику США

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Президент хочет вернуть в США промышленность и рабочие места

Двусторонние торговые отношения, по мнению Трампа, позволят вернуть в США промышленность и рабочие места

Исполнительный указ о выходе США из  соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП) подписал президент США Дональд Трамп. Таким образом, в соответствии с предвыборными обещаниями, Трамп начал менять торговую политику США. Об этом пишет  ВВС. 

По его словам, для США будет выгоднее заключать двухсторонние торговые соглашения, которые и должны прийти на смену ТТП.

Такие соглашения, по мнению Трампа, позволят вернуть в США промышленность и рабочие места.

Также президент США обещал серьезно снизить налоги и упростить регулирование для компаний, которые сохранят в США рабочие места. Этому предшествовала встреча с представителями крупных промышленных компаний.

Тем же компаниям, которые все-таки выведут промышленное производство из США, Трамп обещал «очень большие налоги на границе».

Транстихоокеанское партнерство (ТТП) - торговый пакт, который в феврале 2016 года подписали 12 стран Азиатско-Тихоокеанского региона:  США , Япония, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Мексика, Перу, Чили, Малайзия, Бруней, Сингапур и Вьетнам. На страны, входящие в торговый союз, приходится 40% всей мировой экономики.

Ранее "Комментарии"  писали о том, что сенаторы хотят запретить Трампу снимать санкции против России.

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Теги: США, торговля, Трамп

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