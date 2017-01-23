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«В стране бедность, нищета, а народные депутаты улетают на инаугурацию президента США», – Рабинович

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Вадим Рабинович, лидер партии «За життя»

Лидер партии «За життя» Вадим Рабинович предложил лишить неприкосновенности тех народных избранников, которые в рабочее время полетели на инаугурацию президента США Дональда Трампа. По его словам, это противоречит трудовому законодательству Украины.

«От того, что наши депутаты поехали на инаугурацию президента США Дональда Трампа, – помощи стране мало. Помощь стране – это работать в сессионном зале, принимать важные для Украины и украинцев законы. А законов нет, люди живут бедно, страна в нищете — и что со всем этим делать дальше?» — заявил в кулуарах Верховного Совета народный депутат, председатель парламентского подкомитета по правам человека Вадим Рабинович.

В данный момент парламентарий работает над законопроектом, которым предусматривалось бы уголовная ответственность за невыполнение политиками своих предвыборных обещаний. «Политику, депутату, чиновнику дается три месяца, чтобы исполнить то, что он обещает избирателям. И если по истечению этого срока обещания не выполнены – иди в тюрьму. Такие примеры уже есть, в частности в Греции. Вот тогда мы все вместе и посмотрим, кто что обещает и как свои обещания выполняет», – заявил лидер партии «За життя».

В то же время, комментируя перспективу украинско-американских отношений, политик заметил: «Я оптимистично оцениваю президентство Трампа для Украины. Был Обама, «дружил» с нами, влиял, но это не много пользы принесло Украине. Теперь Трамп, и всем нам нужно понимать, что интересы нового президента США пока еще никак не связаны с Украиной. Украинцы сами должны строить свое государство, а не надеяться только на поддержку Штатов. Нам надо строить Украину как Швейцарию Восточной Европы, с независимым статусом, сильной экономикой, и дружить со всем миром, будь это Россия, США или Европа».

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Теги: Вадим Рабинович, депутатская неприкосновенность, законопроект, партия За життя, инаугурация Трампа

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