Порошенко хочет по-новому давить на Путина

Украина надеется, что новым рычагом давления на РФ анет угроза прекращения подачи электроэнергии на оккупированную часть Донбасса

22 января Украина отмечала День соборности. По этому случаю выступил Петр Порошенко и, несмотря на праздник, упомянул о расхождениях между украинскими политиками по вопросу о Донбассе: «Как ни прискорбно говорить об этом в День соборности, но у нас есть политические силы, я это подчеркиваю, которые в тщательно завуалированной форме предлагают нам отказаться от Донбасса. Которые предлагают вести себя с жителями оккупированных районов так, словно они уже не является нашими гражданами и их судьба нас не касается». Президент не назвал этих политиков, но задал им вопрос: «А вы собирали эти территории, чтобы этими украинскими землями разбрасываться? Тем более, что такая стратегия, и это уже доказано, к миру не приведет. Цель России – не Донецк и Луганск. Цель России – вся Украина».

«Самопомощь» в роли «плохого полицейского» для Донбасса

Нетрудно догадаться, что Порошенко намекал прежде всего на «Самопомощь» и ее законопроект «О временно оккупированной территории Украины». Первый такой проект «Самопомощь» внесла еще в декабре 2015 г., второй, ему на замену, – в июле 2016 г. Он, в частности, запрещает осуществлять поставки товаров (работ, услуг) с временно оккупированной территории по всем таможенным режимам, за исключением личных вещей, перемещаемых гражданами в ручной клади и сопровождаемом багаже. Аналогичный запрет предлагается и в обратном направлении. На временно оккупированную территорию законопроект разрешает пропускать только посылки физическим лицам и грузы гуманитарной помощи; личные вещи, перемещаемые гражданами в ручной клади и сопровождаемом багаже; продукты питания и непродовольственные товары для населения в соответствии с перечнем, утвержденным Кабинетом министров Украины. Также проект запрещает поставлять электроэнергию на временно оккупированную территорию и оттуда.

Авторы проекта утверждают, что эти ограничения полностью соответствуют нормам и принципам международного гуманитарного права. Теперь «Самопомощь» добивается включения этого проекта в повестку дня парламента. 19 января лидер фракции «Самопомощи» Олег Березюк заявил: «России не нужен Донбасс, России нужна Украина». Буквально те же слова произнес президент 22 января. Однако Березюк вкладывает в эту формулу совсем иное содержание, чем Порошенко. По мнению Березюка, сегодня происходит ползучая оккупация Украины через интеграцию разрушенного и оккупированного Донбасса в тело государства. «Это катастрофично для украинской суверенности и независимости, – считает лидер фракции «Самопомощи». – Сегодня Украине нужна четкая, структурированная оборона и изоляция конфликта на Донбассе».

Правительство в роли «хорошего полицейского»

Противоположную позицию занимает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий, предлагающее, наоборот, облегчить и упростить товарооборот через линию фронта. Эту идею в последние недели очень активно пропагандируют министр Вадим Черныш и его зам Георгий Тука, который ранее возглавлял Луганскую ОГА.

На днях обширное интервью с Чернышом опубликовала московская Газета.ru. Украинский министр рассказал, в частности, что вся энергосистема на оккупированной части Донбасса управляется Украиной. «Диспетчеризация идет с контролируемой территории, в том числе и на Зуевской и Старобешевской ТЭС, которые находятся на неконтролируемой территории Донецкой области. По поводу оплаты за электроэнергию: существует специальное постановление правительства и схема распределения денег, – сообщил Черныш. – В Луганске существует ЛуТЭС в Счастье, которая питает всю область. Я был на этой ТЭС, там из окна виден холм, и за холмом уже чужие окопы. Но уголь на станцию подвозится с той стороны линии соприкосновения – с шахт Ровеньков и Свердловска, а электроэнергия частично возвращается обратно. И эта станция – единственный источник электроэнергии в Луганской области. То есть если прекратится поток угля с неподконтрольной территории, то электричества лишится вся область. Такая полная взаимозависимость. Они это хорошо знают и пускают уголь, чтобы определенный запас всегда оставался. Опять же, значительная часть электроэнергии идет на Алчевский металлургический комбинат, зарегистрированный на украинской территории и работающий в украинском правовом поле. Шахты в Ровеньках и Свердловске не национализированы и работают в украинской юрисдикции».

Позицию министерства Черныша поддержало правительство, утвердив 11 января «план мероприятий, направленных на реализацию некоторых принципов государственной внутренней политики в отношении отдельных районов Донецкой и Луганской областей, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия». Один из пунктов этого плана требует уже с марта 2017 г. «обеспечить выплату заработной платы на предприятиях всех форм собственности, которые осуществляют законную хозяйственную деятельность на неконтролируемой территории, при условии соблюдения ими требований о противодействии финансированию терроризма и недопущении действий, направленных на изменение границ или территориальной целостности Украины». Этот пункт касается, в частности, персонала объектов ПАО «Укрзализныця», НЭК «Укрэнерго» и других украинских госкомпаний на оккупированной территории. По данным Черныша, на этих объектах работают до 150 тыс. чел.

Между «плохим» и «хорошим»

Против плана правительства категорически выступила «Самопомощь». В ее заявлении говорится, что «правительство Украины втыкает нож в спину украинскому народу и международным партнерам Украины, а именно последовательно налаживает сотрудничество и диалог с оккупантом и террористами, которые убивали и продолжают убивать украинцев». По мнению «Самопомощи», «за этим планом действий стоят исключительно интересы России и олигархов, которые поощряли и способствовали российскому вторжению в Украину и которым крайне необходимо продолжать вести свой бизнес на оккупированных территориях». В заявлении выдвигаются требования к премьеру немедленно инициировать пересмотр этих решений Кабмина, а к председателю СБУ – «открыть уголовное производство в отношении всех должностных лиц, причастных к принятию этих решений правительства, на наличие в их действиях признаков государственной измены». Можно не сомневаться, что «Самопомощь» теперь будет строить на этом всю свою политику.

Таким образом, налицо внутриукраинский политический конфликт в связи с Донбассом. С одной стороны – министерство Черныша и поддержавшее его правительство. С другой стороны – «Самопомощь», но не она одна. Есть еще так называемая «блокада Донбасса», организованная при участии той же «Самопомощи» и ряда добровольческих структур, созданных бывшими воинами АТО. В поддержку этой идеи выступил секретарь СНБО Александр Турчинов. «Есть только один способ остановить контрабанду в зоне АТО – полностью перекрыть весь грузопоток через линию разграничения. Потому что если есть список разрешенных товаров, то всегда найдется возможность что-то дополнительно ввезти или вывезти. Пока у нас работает схема, позволяющая перемещать грузы через линию разграничения – ничего не поменяется», – подчеркнул секретарь СНБО.

Такую же позицию занимает фракция «Народного фронта», некоторые члены которой вместе с представителями «Самопомощи» вошли в число соавторов законопроекта «О временно оккупированной территории Украины». Один из этих депутатов Дмитрий Тымчук заявил 23 января (как бы в ответ на выступление президента в День соборности), что «существует только один способ прекратить все спекуляции вокруг Донбасса – это принять закон об оккупированных территориях». По его словам, есть надежда, что этот проект будет рассматриваться в Верховной Раде уже в начале новой сессии, т.е. в феврале.

Порошенко с кнутом и пряником

Для Порошенко такое развитие событий выгодно. Именно поэтому он своим выступлением в День соборности поспособствовал раздуванию внутриукраинского политического конфликта по вопросу о Донбассе, вместо того чтобы как-то сглаживать имеющиеся противоречия между правительством, с одной стороны, и «Самопомощью» и «НФ», с другой.

Сейчас президент в рамках «нормандского формата» пытается в обмен за реализацию плана мер КМУ от 11 января (и за устранение «блокады Донбасса») добиться уступок от РФ: дорожную карту реализации Минских соглашений, ввод миротворцев ОБСЕ. А поскольку еще ничего выторговать не удалось, можно ожидать, что Порошенко не будет устранять «блокаду» – в его интересах, наоборот, продемонстрировать как Путину, так и Ангеле Меркель и Франсуа Олланду, что в Украине популярна идея прекращения экономических связей с оккупированными территориями до полной их деоккупации.

Другими словами, план мер КМУ – это пряник от «хорошего полицейского», а законопроект «О временно оккупированной территории Украины» – это кнут от «плохого полицейского». Сам президент вроде бы за первый вариант, но только если Меркель и Олланд добьются от Путина каких-то уступок, которые можно будет предъявить украинскому обществу. Причем все стороны понимают, что сейчас, зимой, полное прекращение экономических связей с оккупированными территориями Донбасса невозможно, но оно станет возможным по окончании отопительного сезона, когда потребность Украины в угле резко уменьшится.